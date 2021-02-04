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“唐宫小萌宝”带您穿越大唐、河洛大鼓奉上视听盛宴……这份“节目攻略” 让您先睹为快
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 18:35

　　2021洛阳晚报读者节将于30日拉开帷幕。

　　开幕式上，我们将奉上精彩的文艺演出。在这里，您可以跟随“唐宫小萌宝”穿越大唐，在河洛大鼓中领略“洛阳风华”，在《洛阳速度》中感受城市的青春活力……记者特地选取开幕式文艺演出部分节目，整理了一份“节目攻略”，剧透精彩亮点，让您先睹为快。

　　亮点一：“唐宫小萌宝”萌翻全场

　　在现场，来自洛龙区启迪未来小学的“唐工小萌宝”将带您穿越大唐，感受“唐朝学生”的奇妙课堂生活。

　　随着古诗《咏柳》优美的旋律，一群梳着高髻，身着黄、绿、红三色衣裙的可爱唐宫小萌宝们，蹦蹦跳跳亮相舞台。您可以看到，唐宫小萌宝正在学堂里读书，突然一个萌宝偷偷被外面美丽秋色吸引溜出课堂，她在唐宫后花园里嬉戏、玩耍，这时其他小萌宝也跟着跑了出来。她们一起在池塘边嬉戏、玩耍、跳舞、唱歌、钓鱼……

　　亮点二：“快闪联唱＋非洲鼓联动”

　　快闪联唱＋非洲鼓联动、《洛阳速度》+《歌唱祖国》……这样的组合既时尚又很有情怀。大家可以在歌曲《洛阳速度》中感受城市发展的日新月异，在《歌唱祖国》中抒发对祖国母亲的祝福。

　　亮点三：河洛大鼓奉上视听盛宴

　　“华夏文明出中原，追溯都到洛阳前。伏羲一画开天地，大禹洛书洪范传……”在现场，洛阳常龙河洛大鼓演绎有限公司的演员们将给您奉上一场视听盛宴。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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