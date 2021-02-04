洛阳举行建设青年友好型城市主题论坛 杨骁等参加

24日，我市举行建设青年友好型城市主题论坛，与会嘉宾围绕洛阳建设青年友好型城市进行深入探讨交流。

24日，我市举行建设青年友好型城市主题论坛，与会嘉宾围绕洛阳建设青年友好型城市进行深入探讨交流。

市委副书记、政法委书记杨骁参加论坛并致辞，市委常委、统战部部长、副市长李新建主持论坛。

参加此次论坛的嘉宾有洛阳理工学院校长张锐，河南欧美同学会副会长、河南科技大学副校长张小安，河南欧美同学会副会长、洛阳师范学院副校长赵邦屯等。清洛基地副主任邹怡蓉，欧美同学会留美分会副会长、洛阳科技职业学院校长刘丽彬作主题演讲，华东师范大学化学系教授姜雪峰、北京众志好活科技有限公司政府事务部总监刘愉声、浙江春芽资本创始人赵晓华、福瑞莱环保科技股份有限公司董事长王文昭、国家电投集团研究院新能源所材料与器件室主任白亚奎、南京时光标生物科技有限公司首席执行官王丹亮围绕吸引青年来洛创新创业、助力洛阳建设青年友好型城市等内容进行了交流和讨论。

杨骁在致辞时指出，在刚刚结束的洛阳市第十二次党代会上，洛阳市委发出了建设青年友好型城市的总动员。站在新的历史起点，洛阳需要更多青年人才支持、参与、加入洛阳发展事业中来，希望大家在洛阳多走一走、看一看，向外界宣传洛阳、推介洛阳，把洛阳作为投资兴业的首选地，积极把好的项目、创新资源、青年人才引到洛阳，为洛阳注入更多青春的活力。洛阳将围绕“让更多年轻人青睐”，科学配置要素，制定优惠政策，做强城市功能，发挥文化优势，营造有利青年群体的城市经济社会文化环境，更好地吸引越来越多年轻人来洛创业创新，吸引青年群体融入城市建设与发展，加快建设青年友好型城市，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

此次论坛是第四届中国·河南招才引智创新发展大会和第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会洛阳都市圈专场的特色活动之一，由欧美同学会、河南欧美同学会、洛阳市委市政府主办，洛阳市委统战部、洛阳欧美同学会、共青团洛阳市委承办。(记者 孙小蕊 郭飞飞)