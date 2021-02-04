厉害！洛阳作家一年推出十几部长篇小说

24日，2021年洛阳长篇小说创作研讨会在新安县举行。

24日，2021年洛阳长篇小说创作研讨会在新安县举行。

研讨会由洛阳市作家协会主办，洛阳市长篇小说学会承办，新安县文联、新安县作家协会协办。

河南省作家协会副主席、洛阳市文联副主席、洛阳市作家协会主席赵克红，洛阳市文联原主席张文欣，洛阳市文联副主席、作协副主席朱欣英，洛阳市作协副主席王群芳，洛阳市长篇小说学会成员等参加研讨会。

会议深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，贯彻落实省委书记楼阳生对省文联所属省级文艺家协会换届工作的批示精神和市第十二次党代会精神，动员和团结广大文艺工作者共同开创洛阳文艺事业繁荣发展新局面。

记者从会上获悉，今年我市长篇小说成绩斐然，庄学出版《青雪》、肘子(任禾)出版《我是大玩家》、赵福海出版《月亮湾的弯月亮》、宁少斌出版《村暖花开》、唐益舟出版《我就是那块云》、王铁见出版《我的乡村我的家》、周世敏出版《唢呐》、贾安出版《豫东儿女英雄传》、邵乐毅出版《甘棠树》、胥琰出版《漂来户》、李金河出版《乡关月》、齐红光出版《齐家药铺》、李红军出版《鱼玄几》等13部。

我市作家庄学、宁少斌、齐红光、唐益舟、李金河、王铁见谈了对长篇小说创作的体会和经验，洛阳理工学院人文与社会科学学院院长、教授扈耕田对我市长篇小说创作情况进行了点评，提出了建议。

24日下午，与会作家前往新安县北冶镇马行沟村参观李绿园故居，李绿园是清代长篇小说《歧路灯》的作者，祖籍新安县，他年长曹雪芹近10岁，二人是同时代作家。《歧路灯》共108回，写的是一个宦门子弟如何堕落败家，又如何悔过自新、重振门第的故事，被誉为中国古代第一部长篇教育小说，真实地描写了谭绍闻堕落和自新的全过程，借此劝诫世人：教子要严，延师要正，交友要慎。(记者 余子愚 李鹏 文/图)