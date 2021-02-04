穿汉服、玩游戏……洛阳这群萌娃这样过周末

“洛阳五星红旗飘，洛阳五星红旗飘，洛阳飘完北京飘……”23日上午，在瀍河区瀍河乡下窑社区新时代文明实践站，30多名身穿汉服的孩子在研学老师的带领下集体玩地名“萝卜蹲”游戏。

“洛阳五星红旗飘，洛阳五星红旗飘，洛阳飘完北京飘……”23日上午，在瀍河区瀍河乡下窑社区新时代文明实践站，30多名身穿汉服的孩子在研学老师的带领下集体玩地名“萝卜蹲”游戏。

当日，瀍河乡在下窑社区新时代文明实践站开展爱国主义教育活动，讲授传统文化和礼仪知识，辖区内不少家长带着孩子参加了此次活动。其间，研学老师通过“讲、说、看、做、玩”的形式，带领小朋友们领略中国传统文化的博大精深，中国特色社会主义先进文化的独特魅力，从中感受到祖国的强大、五星红旗的力量。活动结束后，小朋友们还集体观看了爱国教育短片。

“五星红旗是革命战士用鲜血染红的，看到五星红旗我们应该敬礼”“长大后我要也要像叔叔们一样，保卫祖国！”……活动中，小朋友们积极发言，分享感受。

“今天的活动不仅能让孩子们增加对传统文化的了解，更能增强孩子们的民族自豪感和自信心，激发他们爱国、爱党的热情。”一名家长对工作人员说，现在大部分孩子星期天不用上补习班，此类活动对孩子的健康成长很有帮助，希望今后多多举办。

瀍河区有关负责人介绍，为加强新时代未成年人思想道德建设，保护和促进未成年人健康成长，营造关爱保护未成年人的浓厚社会氛围，瀍河区自9月起，开展了关爱未成年人新时代文明实践系列活动。

截至目前，瀍河区已在辖区内十余个社区新时代文明实践站开展爱国主义教育活动。下一步，该区将以群众需求为出发点，谋划更多适合未成年人发展的理论宣讲、科普科技、文化、健身等活动，加强未成年人思想道德建设，教育和引导学生提高文明素养，助力文明城市创建工作。（记者 刘嘉仪 通讯员 王少峰 许红丽 文/图）