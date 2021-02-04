男子突发疾病昏迷 交警闯红灯逆行护送就医

“患者正在住院治疗，希望他早日康复。”24日，洛阳市偃师区公安分局交警大队一中队中队长宋国峰说，一男子突发脑梗，急需到洛阳救治，他们警车开道一路护送，闯了四五个红灯，将患者送至医院。

“患者正在住院治疗，希望他早日康复。”24日，洛阳市偃师区公安分局交警大队一中队中队长宋国峰说，一男子突发脑梗，急需到洛阳救治，他们警车开道一路护送，闯了四五个红灯，将患者送至医院。

18日下午1点30分前后，宋国峰接到区110指挥中心指令称，在首阳大厦附近有一名男子突发疾病，急需送医。宋国峰和王博新接到报警，立即驱车赶往现场。

“患者家属急着送人就医，没有等我们到，正开车往洛阳赶。”宋国峰说，他们追至九都路与启明南路交叉口附近，才追上患者所乘坐的车。患者有五十多岁，躺在车排后座陷入昏迷。他们从家属处得知，患者突发脑梗，已联系好洛阳的医院，不料前往洛阳途中病情加重，担心路上路口较多或堵车，因此拨打110报警。

为争取抢救时间，宋国峰与同事驾驶警车在前方开道，一路上闯了四五个红灯，还有一段逆行路段，约20分钟后将患者送至河南科技大学第二附属医院。随后，他们配合家属将患者送至急诊室。待一切安排妥当，宋国峰和王博新才驾车返回。(记者 魏巍 杨凤轩/文 通讯员 姚红艳/图)