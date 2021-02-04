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团队平均年龄20岁！上海小伙儿要在洛阳谱写“青春交响”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 15:51

　　青年小档案

　　姓名：寿泽真

　　年龄：22岁

　　老家：上海

　　工作岗位：洛阳星泽大数据有限公司负责人

　　青年心声

　　在洛阳的这四年多以来，我是洛阳城市建设飞速发展的见证者和亲历者，也看好这座城市的无限潜力。当前，洛阳正在加快青年友好型城市建设，这对我们这样的年轻人来说，是一个难能可贵的机会。青春是用来奋斗的，我希望在洛阳谱下属于自己的青春交响。

　　24日上午，寿泽真在和客户一起勘察过一处位于洛阳市洛龙区的桥梁现场后，匆匆返回办公室，按照客户要求，他和他的团队需要在规定时间内，用“科技+数据”形式，为桥梁进行“智慧升级”，升级后的桥梁不仅将实时自动检测过往车辆的时速和重量，就连车体颜色与车辆型号这些细节信息也能“一网打尽”。

　　修改程序、模拟论证、反复实验……时间在寿泽真键盘的“滴滴答答”声中溜过。“这就是他平时的工作状态，一旦投入进去就有些‘忘我’。”洛阳理工学院大学科技园相关负责人站在寿泽真的办公室门口，压低声音对洛报融媒记者说，寿泽真和他的团队自2019年创业以来，公司的发展速度不断加快，现已和部分市政服务项目完成了对接。

　　寿泽真1999年出生于上海，是洛阳理工学院2021届土木工程及工商管理专业的双学位毕业生，虽然年仅22岁，但在他的团队中，他已是当之无愧的“老大哥”。“我团队的平均年龄只有20岁，很多都是还没毕业的学弟、学妹。”寿泽真说，年轻意味着他们勇于尝试、不怕试错，“目前，我们团队正在做的是产业物联网，简单说来，就是在我们研发的软、硬件配合下，能够将农业、工业、校园等园区升级为‘智慧+’模式，让消费者体验到更多科技带来的便利。”

　　为啥选择投身物联网行业创业？寿泽真说想让更多的人有时间陪伴家人。

　　寿泽真的老家在江苏，祖辈多为农民，小时候，他经常回到老家过寒暑假，而那时，因为传统农业对劳动力的依赖程度较高，所以他的家人能够真正陪伴他的时间并不多。“当时我就想，如果设计出来一套系统可以自动调控灌溉、光照、施肥等环节，那样，农民不用天天下地了。”怀抱着这样的愿景，寿泽真在上了大学后，自学了计算机编程等多门课程，怀抱着理想不知不觉走到了现在。

　　企业长久的发展离不开政策的强力支持。在寿泽真看来，对他们这些大学生创业者来说，洛阳是一片乐土，这里不仅有适合创业的好气候，还有利于科技项目持续孵化的好土壤。寿泽真介绍，他的公司成立后，已连续两年获评洛阳市科技型中小企业，并于今年入选我市高新技术企业培育库，除了“智力”上获官方支持外，在资金上，他们还获得了我市“玉洛汇”计划的10万元资助。

　　“未来，我计划将我的事业重点继续放在洛阳。”寿泽真说，他喜欢这座城市，也看好它的无限潜力，“洛阳，将是我的第二故乡。”

　　记者手记

　　奋斗从来就不是某一个年龄段的专属名词，在寿泽真的身上，我们看到了吃苦耐劳和青春活力并不相克、沉稳老练和初出茅庐可以兼容。

　　栽得梧桐树，自有凤来栖。在寿泽真眼中，洛阳是大学生创业的乐土，诚然，这座古老的城市，正在以越来越强的城市影响力，吸引着越来越多像他这样的优秀青年创业者来此扎根、奋斗，当奋斗之风汇聚成新的动能，城市的发展巨轮必将带领我们走向更美好的明天。（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 叶帅）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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