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黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 21:42

黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛在洛举行
徐衣显出席论坛并会见嘉宾

　　23日，黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛在洛举行，深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话重要指示精神，共商生态保护大计，共谋高质量发展未来。

　　市委副书记、代市长徐衣显会见来洛出席论坛的中国工程院院士、中山大学土木工程学院院长王复明等嘉宾，并在论坛上致辞。省发改委副主任李迎伟，省直相关部门和焦作、济源等地有关负责同志，我市领导孙延文、任丽君等参加活动。

　　徐衣显说，洛阳是黄河流域重要节点城市。近年来特别是黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略以来，洛阳市牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决贯彻重大国家战略，突出重在保护、要在治理，坚持生态优先、绿色发展，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，积极融入黄河文化旅游带建设，着力打好“黄河文化”牌，讲好洛阳“黄河故事”，打造黄河历史文化地标城市，努力把黄河建成岸绿景美、惠民兴业的生态之河、幸福之河。洛阳作为黄河重要生态屏障的作用更加彰显，经济总量超过5000亿元，朝着“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的目标大步迈进。洛阳将以此次论坛为契机，落实黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要，推动生态共治共享、产业共建共兴、文旅共促共荣、发展共商共赢，与沿黄城市携手共奏“黄河大合唱”的时代最强音。

　　论坛上，王复明围绕“堤坝等基础设施水灾害防治技术的发展与‘工程医院’共享平台建设的探索实践”主题发表主旨演讲。华北水利水电大学教授王富强、洛阳师范学院院长梁留科、江苏长三角智慧水务研究院院长刘敏、清洛基地执行主任马明星等分别围绕黄河国家战略思考、黄河文化旅游带打造、黄河生态治理、科技与产业融合等主题作了报告。上海财经大学长三角与长江经济带发展研究院执行院长张学良、安徽财经大学教授宋马林等以视频形式围绕黄河流域高质量发展话题作了分享。

　　大家表示，随着黄河流域生态保护和高质量发展国家战略深入实施，历史底蕴厚重、产业基础雄厚、创新资源富集的洛阳迎来了重大机遇，发展优势叠加彰显，发展潜力持续显现，将认真落实习近平总书记重要指示精神，聚焦创新驱动、产业升级、生态保护、文旅融合、乡村振兴等领域，主动对接交流，深化务实合作，助推洛阳这颗璀璨的“黄河明珠”在国家战略中展现更大担当、绽放绚丽重彩。(洛报融媒记者 白云飞 郭飞飞)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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