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点赞！洛阳两项典型经验做法被全国推广
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 20:53

　　近日，国家发展改革委等部门发布《关于推广“十三五”时期产业转型升级示范区典型经验做法的通知》(下称《通知》)，对全国20个产业转型升级示范区建设的典型经验做法进行总结，予以通报表扬。其中，洛阳市在加快培育发展数字经济、以产业园区为载体培育壮大市场主体的2项经验做法，被纳入全国典型推广范围。

　　加快培育发展数字经济

　　《通知》指出，洛阳市在加快培育发展数字经济，促进产业数字化和数字产业化上下足功夫。洛阳市建成全省唯一的国家工业互联网标识解析二级节点，“1+6”工业互联网平台建成投用，在2020年国家新型工业化产业示范基地发展质量评价中，洛阳高新区装备制造示范基地获评五星示范基地。

　　以产业园区为载体培育壮大市场主体

　　洛阳市以产业园区为载体，培育壮大市场主体，依托装备制造业基础，布局建设高端装备、智能制造、大数据、轨道交通等“六大产业园”，为地区经济发展和城市群一体化发展发挥支撑作用。

　　近年，洛阳市以习近平总书记视察河南重要指示为激励和指引，认真落实国家老工业基地振兴重大政策和各项部署，主动融入“双循环”新发展格局，持续推进产业转型、结构优化、动能转换，不断提升产业发展“含金量”“含绿量”“含新量”，探索出一条老工业基地转型发展的洛阳路径。

　　创新引领、技术赋能，增强老工业基地发展“活力”。洛阳坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持以科技创新为核心带动全面创新，更好发挥创新的乘数效应。目前，全市有国家高新技术企业、国家科技型中小企业和河南省创新龙头企业3293家，建成创新平台载体2370余家、国家重点实验室7个，国家重点实验室数量占全省一半；全市研发投入占GDP比重达2.37%，连续两年居全省第一。

　　产业提质、动能提档，提升老工业基地发展“动力”。洛阳坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，推动骨干企业增资扩产，提升优质企业核心竞争力和辐射带动能力。全市累计获得国家智能制造相关试点40个，培育国家级绿色工厂(园区)10家、省级绿色工厂(园区)6家、省级智能工厂(车间)40家。

　　招才引智、集聚人才，凝聚老工业基地发展“磁力”。洛阳坚持把人才作为老工业基地发展的第一资源，持续实施“河洛英才”“玉洛汇”“河洛工匠”三大人才工程，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市，在全市营造了“爱才、惜才、用才”的浓厚氛围，让各类人才引得来、用得好、留得住。

　　据悉，下一步，国家发展改革委将联合有关部门，研究制定“十四五”时期支持产业转型升级示范区高质量发展的政策措施，统筹支持示范区产业结构调整、城市更新改造、集约高效用地、绿色低碳转型，引领带动全国老工业城市和资源型城市振兴。

　　洛阳市发改委相关负责人表示，洛阳将以此为契机，深度融入新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，认真落实省委、省政府部署要求，积极融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以扩大内需为战略基点，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李松涛）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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