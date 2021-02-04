第四届世界古都论坛拟明年四月举行【视频】

刚刚，洛报融媒记者从第四届世界古都论坛筹备工作座谈会上获悉，第四届世界古都论坛初拟于明年四月在洛阳举行。

刚刚，洛报融媒记者从第四届世界古都论坛筹备工作座谈会上获悉，第四届世界古都论坛初拟于明年四月在洛阳举行。

世界古都论坛已成功举办三届，共邀请到联合国教科文组织、世界遗产委员会、国际博物馆协会、国际古迹遗址理事会等来自50多个国家和地区的400余位嘉宾参加，取得了一系列重要成果，受到了国内外社会的广泛关注和高度评价。世界古都论坛已逐渐成为具有一定国际知名度和影响力的文化活动品牌，并列入河南省“十四五”发展规划纲要，成为传播弘扬黄河文化、中华文化，提升中华文化国际影响力的重要载体和平台。

座谈会现场，中国古都学会、中国文物交流中心、河南省文物考古学会及北京、南京、西安、杭州、郑州、开封、安阳等古都的专家学者，通过“线上＋线下”的方式，围绕“如何提升世界古都论坛的功能定位和特色水平”“如何建立古都城市联系交流的长效机制”等问题进行深入研讨交流。

专家们纷纷表示，世界古都论坛搭建起了不同国家和地区、相关国际组织之间交流合作的桥梁，持续举办好世界古都论坛，是展示丰富多彩、生动立体的中国形象，贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于文化遗产保护、加强中国国际传播力建设系列重要论述的具体举措，建议洛阳深入挖掘古都历史文化资源，以更高站位、更宽视野、更大格局精心谋划论坛内容，为世界古都城市搭建融合发展的重要平台。

洛阳市文物局相关负责人表示，第四届世界古都论坛将以“建成国家级中西方文明交流互鉴的重要平台”为目标，站位黄河文化、中华文明、世界大河文明的大格局，紧扣时代发展、融入国家重大战略，从论坛规格、形式主题、嘉宾邀请、媒体传播等多方面提升，进一步扩大世界古都论坛的国内外影响力。洛阳文物部门将以高度的文化自觉担当起古都保护和发展的历史使命，认真梳理总结各位专家的意见建议，扎实做好第四届世界古都论坛各项筹备工作，确保明年四月办出一届更高水平、更高层次、更高规格的世界古都论坛。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 曹薇薇 文/图/视频)