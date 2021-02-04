潮起潮洛 | 引擎轰鸣，洛阳以这样的姿态出发！

引擎的巨响，予一座城市求新力量；时代的强音，在无数青年脚下踏响；冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放；迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光。

引擎的巨响，予一座城市求新力量；时代的强音，在无数青年脚下踏响；冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放；迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光。 引擎的巨响，予一座城市求新力量 时代的强音，在无数青年脚下踏响 冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放 迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光 /// 潮起潮洛“潮”你看！ 本期 河南科技大学越博动力河洛风赛车队接棒 和他们一起，潮起洛阳！ 团队介绍 中国一汽FSAE年度综合奖 2017年中国大学生方程式汽车大赛总成绩第二名 2018年中国大学生方程式汽车大赛总成绩一等奖 2019年中国大学生方程式汽车大赛一等奖 2021年中国汽车工程学会巴哈大赛全国季军 /// 2009年成立 他们是河南省第一支大学生赛车队 年轻血液不断涌入，他们无惧如梭年岁 燃青春并进，他们从未后悔 朝终点冲刺，他们永不后退 他们来自五湖四海，在洛阳相遇 他们斩获全国大奖，于顶峰击掌 一声声引擎轰鸣，牵引着心跳的节奏 一滴滴努力汗水，汇聚成惊人的能量 从学习理论到提升技能 从初来乍到的忐忑到与城市共享荣光 44名年轻的队员愿用一整年的时间 倾注心血打造一辆专属赛车奔赴赛场 勇于创新，他们“生而为王” 胆大心细，他们“敢露锋芒” 车手驰骋于赛场，向终点冲刺 突破重重阻碍为校争光 青年拼搏在洛阳，朝梦想狂奔 在人生的赛道无惧风浪 青年因城市而聚，携手赛出加速度 城市因青年而兴，奋力绘就新蓝图 青年来到洛阳，身披朝阳与厚望，惊艳数载时光 洛阳欢迎青年，厚植理想的热土，不负青春一场 ⑧