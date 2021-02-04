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潮起潮洛 | 引擎轰鸣，洛阳以这样的姿态出发！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 13:24

引擎的巨响，予一座城市求新力量

时代的强音，在无数青年脚下踏响

冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放

迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光

///

潮起潮洛“潮”你看！

本期

河南科技大学越博动力河洛风赛车队接棒

和他们一起，潮起洛阳！

团队介绍

中国一汽FSAE年度综合奖

2017年中国大学生方程式汽车大赛总成绩第二名

2018年中国大学生方程式汽车大赛总成绩一等奖

2019年中国大学生方程式汽车大赛一等奖

2021年中国汽车工程学会巴哈大赛全国季军

///

2009年成立

他们是河南省第一支大学生赛车队

年轻血液不断涌入，他们无惧如梭年岁

燃青春并进，他们从未后悔

朝终点冲刺，他们永不后退

他们来自五湖四海，在洛阳相遇

他们斩获全国大奖，于顶峰击掌

一声声引擎轰鸣，牵引着心跳的节奏

一滴滴努力汗水，汇聚成惊人的能量

从学习理论到提升技能

从初来乍到的忐忑到与城市共享荣光

44名年轻的队员愿用一整年的时间

倾注心血打造一辆专属赛车奔赴赛场

勇于创新，他们“生而为王”

胆大心细，他们“敢露锋芒”

车手驰骋于赛场，向终点冲刺

突破重重阻碍为校争光

青年拼搏在洛阳，朝梦想狂奔

在人生的赛道无惧风浪

青年因城市而聚，携手赛出加速度

城市因青年而兴，奋力绘就新蓝图

青年来到洛阳，身披朝阳与厚望，惊艳数载时光

洛阳欢迎青年，厚植理想的热土，不负青春一场

      ⑧
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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