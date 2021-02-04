潮起潮洛 | 引擎轰鸣，洛阳以这样的姿态出发！

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引擎的巨响，予一座城市求新力量；时代的强音，在无数青年脚下踏响；冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放；迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光。
引擎的巨响，予一座城市求新力量
时代的强音，在无数青年脚下踏响
冲破终点线，梦想在片片喝彩声中盛放
迈向新征程，洛阳拥着年轻的力量追光
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潮起潮洛“潮”你看！
本期
河南科技大学越博动力河洛风赛车队接棒
和他们一起，潮起洛阳！
团队介绍
中国一汽FSAE年度综合奖
2017年中国大学生方程式汽车大赛总成绩第二名
2018年中国大学生方程式汽车大赛总成绩一等奖
2019年中国大学生方程式汽车大赛一等奖
2021年中国汽车工程学会巴哈大赛全国季军
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2009年成立
他们是河南省第一支大学生赛车队
年轻血液不断涌入，他们无惧如梭年岁
燃青春并进，他们从未后悔
朝终点冲刺，他们永不后退
他们来自五湖四海，在洛阳相遇
他们斩获全国大奖，于顶峰击掌
一声声引擎轰鸣，牵引着心跳的节奏
一滴滴努力汗水，汇聚成惊人的能量
从学习理论到提升技能
从初来乍到的忐忑到与城市共享荣光
44名年轻的队员愿用一整年的时间
倾注心血打造一辆专属赛车奔赴赛场
勇于创新，他们“生而为王”
胆大心细，他们“敢露锋芒”
车手驰骋于赛场，向终点冲刺
突破重重阻碍为校争光
青年拼搏在洛阳，朝梦想狂奔
在人生的赛道无惧风浪
青年因城市而聚，携手赛出加速度
城市因青年而兴，奋力绘就新蓝图
青年来到洛阳，身披朝阳与厚望，惊艳数载时光
洛阳欢迎青年，厚植理想的热土，不负青春一场
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