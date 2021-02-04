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小区电动车钥匙没拔 他顺手牵羊把车骑走
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:53

　　近日，43岁的吴某每每想起自己一时糊涂做的事，就后悔不已。

　　让吴某后悔的事情，发生在20多天前。9月28日，市公安局涧西分局接到市民臧先生的报警称，其停放在武汉南路某小区的电动车被盗。涧西分局视频监控中心监控员通过调阅监控视频发现，9月27日21时许，一名身穿黑色上衣、戴口罩的嫌疑人，骑着臧某的电动车从案发小区出来，沿郑州路、联盟路、太原路进入中州路与太原路交叉口的某交警大队家属院内。

　　发现此线索后，监控员立即将情况反馈给失主和办案民警。随后，被盗电动车被找到，但盗车贼依然不见踪影。监控员继续进行视频侦查，发现盗车贼在作案前，骑着一辆电动车从武汉路进入案发小区，在盗窃、转移藏匿赃物车辆后，当夜再次返回该小区。

　　民警据此分析，盗车嫌疑人很可能与臧某居住在同一小区。10月4日，经过大量摸排调查，民警确认犯罪嫌疑人正是与臧某住在同一栋楼的业主吴某，并将其抓获。

　　据吴某供述，他在案发当晚骑车回家时，在小区内发现一辆电动车上插着钥匙，于是顺手牵羊将该车骑出小区。为逃避公安机关打击，他把电动车藏匿于数公里外的某交警大队家属院车棚内。谁料，全程被警方的“天眼”系统所监控。

　　民警介绍，吴某家住涧西，是我市某厂矿职工，这次顺手牵羊的行为，虽然属于临时起意，但会给他的人生带来不小的影响。“电动车经过作价后，如果价值2000元以下，吴某将被处以行政处罚；如果价值2000元以上，他将会受到刑事处罚。无论哪一种处罚，违法犯罪记录都会伴随他一生。”民警说。

　　目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌盗窃被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。（记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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