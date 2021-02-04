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6辆变造号牌的教练车被洛阳交警“一锅端”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:54

　　近日，我市交警部门针对孟津区驾驶人考试线路上，教练车变造号牌的违法行为进行集中查处，行政拘留6名违法人员。

　　为保证孟津的洛阳市机动车驾驶人综合考试中心科目三考试顺利进行，交警部门规定，在该考试中心的这条科目三考线上，禁止教练车通行，禁止其他民用车辆私自进行科目三考试模拟训练，并对违法车辆进行抓拍、处罚。

　　近期，仍有个别驾培机构或个人违反规定，私自进入考线进行模拟训练，干扰正常考试秩序，一些违法者还对违法车辆的号牌进行变造。

　　近日，市公安局交警支队抽调治安管理大队、铁骑队、驾管所、法制科共40名民警，对孟津区汉魏大道和永丰路周边开展重点治理。警方现场查获豫CU576学、豫CM870学、豫CQ282学、豫C8280学、豫CM201学、豫CL958学等6辆变造号牌的教练车，抓获违法人员6名。目前，6名违法者已被警方行政拘留。

　　交警部门提醒，伪造、变造机动车号牌扰乱了公安机关对公共安全的管控，严重干扰了良好的道路交通秩序，属严重交通违法行为。下一步，交警部门将对这些严重违法车辆所属的驾培机构进行约谈，并根据情况予以相应处罚。（记者 郭秩铭 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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