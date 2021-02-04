13岁外地女孩乘火车见网友 洛阳铁路民警紧急把她接下车

昨日，记者得知这样一件事，山西太原13岁女孩玲玲(化名)因厌学与家人闹矛盾，乘坐火车去见网友，火车即将到达洛阳火车站时，我市警方接到家长的求助电话，一场紧张的寻人行动就此展开。

昨日，记者得知这样一件事，山西太原13岁女孩玲玲(化名)因厌学与家人闹矛盾，乘坐火车去见网友，火车即将到达洛阳火车站时，我市警方接到家长的求助电话，一场紧张的寻人行动就此展开。

近日，洛阳铁路公安处洛阳站派出所民警张慧华接到山西太原一张姓男子的求助电话，其女儿玲玲和同伴离家出走，从太原乘坐一列开往深圳的火车，火车即将到达洛阳火车站，他求助民警进行拦截。

“当时家长比较着急，正开车往洛阳赶。”张慧华说，他问清玲玲及其同伴的姓名、身份证号，经系统查询俩人确实在火车上。于是，他们与车上乘警取得联系，通过后者找到两个孩子。列车到达洛阳火车站后，张慧华与同事将玲玲及其同伴接下车。

张慧华询问得知，玲玲今年13岁，因厌学与家人发生矛盾，她在网上认识一个湖南衡阳的网友，对方称可以帮她找工作，玲玲便瞒着家人，带着同伴乘坐火车去见网友。

民警一边给孩子拿来食物，一边做孩子的思想工作，劝其不要轻信陌生人。次日凌晨，张先生赶到洛阳，看到孩子没有大碍，连连向民警表示感谢。随后，张先生带着玲玲和其同伴离开。（记者 魏巍 通讯员 张弛）