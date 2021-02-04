深坠“爱河”甜蜜蜜？ 其实“陷阱”黑漆漆

“给我买一杯奶茶吧，说不定我就做你女朋友啦……”今后，如果碰到女网友这样说，您可要留个心眼儿！近日，市公安局高新分局丰李派出所破获一起以“交友”之名实施诈骗的案件，一男子被骗2万余元。

“给我买一杯奶茶吧，说不定我就做你女朋友啦……”今后，如果碰到女网友这样说，您可要留个心眼儿！近日，市公安局高新分局丰李派出所破获一起以“交友”之名实施诈骗的案件，一男子被骗2万余元。

9月23日，在高新区一家企业工作的姚先生来到丰李派出所报案。姚先生称，今年8月底，他通过某网络交友平台认识一女网友，看着照片里女子的靓丽面容，听着语音里的温婉细语，他很快动了心。

从“秋天的第一杯奶茶”开始，到各种理由的“恋爱红包”，再到为了考验真心而购买的金项链……姚先生被对方的甜言蜜语冲昏了头脑，他不断花钱以博芳心。

相识不足一个月，姚先生与对方从未在现实中见过面却深坠“爱河”，对对方的要求几乎有求必应，先后花费2万余元购买礼物。面对姚先生的见面邀请，女网友却屡屡“失约”，找理由搪塞，直至把他“拉黑”了。

接到报警后，民警立即展开调查。民警发现犯罪嫌疑人通过某交友软件以“打招呼”形式添加陌生男子微信，之后以见面发照片、谈恋爱等方式，向对方索要“秋天的第一杯奶茶”，不少男子为其购买了奶茶等物品。待男子为她购买各种物品后，她再将对方“拉黑”。

经过走访摸排、分析资金流向等，民警很快锁定犯罪嫌疑人时某，并于10月7日将其抓获。经查，时某今年33岁，有工作也有男朋友，她贪图小便宜，在网上盗用照片后吸引男性实施诈骗。她与微信内200余人有“暧昧”关系，受害者有数十人，涉案金额4万余元。

目前，犯罪嫌疑人时某已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办。（记者 申利超 通讯员 苏毓亮）