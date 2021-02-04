洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天迎来霜降节气 洛阳昼夜温差大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:41

　　今天12时51分，我们迎来霜降节气。此时节，金风瑟瑟，衰草疏疏，长空雁鸣，云淡天高。

　　古人根据对大自然的观察，将霜降分为三候：一候豺乃祭兽；二候草木黄落；三候蛰虫咸俯。意思是说，此时节豺狼捕猎频繁，草木凋零加快，百虫开始冬眠。

　　霜降时节，公众特别是老年人的养生保健十分重要。此时气温骤降，慢性呼吸道疾病、心脑血管疾病、胃肠道疾病及骨关节疾病易复发，除遵医嘱按时服药外，还要注意防寒保暖，避免湿邪、寒邪侵入人体，而腰、背、膝、足的保暖尤为重要。户外锻炼应适时适量并持之以恒，以增强体质；老年人运动，应注意减少膝关节的负重。

　　深秋最宜平补肝肾，多食经霜打的蔬菜和水果，可健脾养胃，益气滋阴。秋燥伤津，宜常食梨、苹果、柑橘、石榴、柿子、芥菜、萝卜、板栗等，以利养阴润燥，宣肺止咳。起居方面要保持充足睡眠，早睡早起。

　　秋高气爽的日子让人感到舒适，不过昼夜温差大，早晚出行体感会比较寒凉，提醒大家适时添加衣物，以免着凉感冒。

　　来看一下双休日的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受偏西气流影响，预计今天我市多云转阴天，偏东风2级到3级，气温4℃到18℃；明天阴天转多云，夜里部分地区有零星小雨，偏东风3级转偏南风2级，气温4℃到18℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605