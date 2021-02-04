今天迎来霜降节气 洛阳昼夜温差大

今天我市多云转阴天，偏东风2级到3级，气温4℃到18℃。

今天12时51分，我们迎来霜降节气。此时节，金风瑟瑟，衰草疏疏，长空雁鸣，云淡天高。

古人根据对大自然的观察，将霜降分为三候：一候豺乃祭兽；二候草木黄落；三候蛰虫咸俯。意思是说，此时节豺狼捕猎频繁，草木凋零加快，百虫开始冬眠。

霜降时节，公众特别是老年人的养生保健十分重要。此时气温骤降，慢性呼吸道疾病、心脑血管疾病、胃肠道疾病及骨关节疾病易复发，除遵医嘱按时服药外，还要注意防寒保暖，避免湿邪、寒邪侵入人体，而腰、背、膝、足的保暖尤为重要。户外锻炼应适时适量并持之以恒，以增强体质；老年人运动，应注意减少膝关节的负重。

深秋最宜平补肝肾，多食经霜打的蔬菜和水果，可健脾养胃，益气滋阴。秋燥伤津，宜常食梨、苹果、柑橘、石榴、柿子、芥菜、萝卜、板栗等，以利养阴润燥，宣肺止咳。起居方面要保持充足睡眠，早睡早起。

秋高气爽的日子让人感到舒适，不过昼夜温差大，早晚出行体感会比较寒凉，提醒大家适时添加衣物，以免着凉感冒。

来看一下双休日的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受偏西气流影响，预计今天我市多云转阴天，偏东风2级到3级，气温4℃到18℃；明天阴天转多云，夜里部分地区有零星小雨，偏东风3级转偏南风2级，气温4℃到18℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）