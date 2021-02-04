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【河洛党史故事】孤儿参军报党恩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:39

　　前几天，在市儿童福利院内，抚育部主任康红艳的电话响了起来。接通电话后，熟悉的声音传来，打电话的是之前从该福利院入伍的党楠楠。康红艳笑着说：“楠楠这孩子又来向我‘汇报工作’了。”

　　2013年，市儿童福利院的五个孩子一起报名参军，后来有三人通过体检等各项考核顺利入伍，其中就有党楠楠，另外两人为洛海洋和洛子杰。入伍后，三人表现积极，都入了党。如今，洛海洋已经退役，党楠楠和洛子杰还在部队服役。

　　“这几个孩子入伍的经历我一辈子也忘不了，想想都是八年前的事儿了。”说话间，康红艳聊起了五个孩子的入伍故事。

　　这几人从小在市儿童福利院长大，情同手足。在他们中间，洛海洋最早萌生参军的想法。他说：“我在十三四岁的时候就开始向往绿色军营，希望自己也能成为一名军人。”当时的洛海洋还是河南推拿职业学院的一名学生，由于年龄不够，他便一直把这个想法埋在心里。

　　2013年，洛海洋达到参军年龄，他便把这一想法告诉了自己的好朋友洛子杰。他说：“我们长大了，到了回报社会的时候。我想去当兵。”

　　一席话让洛子杰深受触动，两人一拍即合，决定以参军的方式报答党和国家的养育之恩。得知这一消息后，市儿童福利院里的党楠楠和其他两个女孩也选择投身军营。

　　“当时，我的眼泪都下来了。他们真的长大了。”康红艳说，这几个孩子当年在市儿童福利院里都非常乖巧，乐于助人。如今，看到几人不断成长，她的心里比吃了蜜还甜。（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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