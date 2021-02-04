全力加快创建国家节水型城市——访市水利局党组书记、局长关宇飞

“市第十二次党代会报告指出，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加强农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，加快创建国家节水型城市。”市水利局党组书记、局长关宇飞在接受采访时说，洛阳处于黄河“豆腐腰”的首部，加强黄河流域生态保护治理是我们必须扛牢的政治责任。

“市第十二次党代会报告指出，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加强农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，加快创建国家节水型城市。”市水利局党组书记、局长关宇飞在接受采访时说，洛阳处于黄河“豆腐腰”的首部，加强黄河流域生态保护治理是我们必须扛牢的政治责任。

关宇飞表示，全市水利系统将深入贯彻会议精神，进一步明方向、增动力，从以下三方面工作发力，以钉钉子精神抓好规划的组织实施，全面做好各项水利工作，在重振洛阳辉煌新征程中体现水利担当、作出水利贡献。

抓水利项目谋划，推进洛阳治水兴水高质量发展。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，围绕水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，以及水源、水权、水利、水工、水务“五水综改”等，进一步深入研究、科学谋划，厘清工作思路，做好顶层设计。

抓水利工程实施，加快构筑兴利除害的现代水网体系。扎实开展小流域综合治理，完善山洪灾害监测预警设施等，进一步提升水安全保障能力。加强水土流失治理，全力推进国家水土保持重点工程建设，有序建设淤地坝、水土保持防护林等蓄水保土工程。抓好小浪底、前坪水库、故县水库三大灌区工程和项目实施进度，不断夯实水利骨干基础设施。

抓行业监管，确保“一江碧水向东流”。以河长制为抓手，强化水行政执法监督，加强行业能力建设，加大水利行业监管力度，提升监管水平。动态清零河流“四乱”问题，持续开展“四乱”问题常态化整治，坚决遏增量、清存量。开展国家节水型城市创建，将最严水资源管理制度落到实处，坚持生态优先、以人为本、统筹兼顾的原则，强化水资源刚性约束、深化节水型社会建设、提升水资源保障能力，为洛阳高质量发展提供更加可靠的水资源、水生态和水安全保障。（记者 王雨 通讯员 郑斐冉）