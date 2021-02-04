洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全力加快创建国家节水型城市——访市水利局党组书记、局长关宇飞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:39

　　“市第十二次党代会报告指出，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加强农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，加快创建国家节水型城市。”市水利局党组书记、局长关宇飞在接受采访时说，洛阳处于黄河“豆腐腰”的首部，加强黄河流域生态保护治理是我们必须扛牢的政治责任。

　　关宇飞表示，全市水利系统将深入贯彻会议精神，进一步明方向、增动力，从以下三方面工作发力，以钉钉子精神抓好规划的组织实施，全面做好各项水利工作，在重振洛阳辉煌新征程中体现水利担当、作出水利贡献。

　　抓水利项目谋划，推进洛阳治水兴水高质量发展。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，围绕水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，以及水源、水权、水利、水工、水务“五水综改”等，进一步深入研究、科学谋划，厘清工作思路，做好顶层设计。

　　抓水利工程实施，加快构筑兴利除害的现代水网体系。扎实开展小流域综合治理，完善山洪灾害监测预警设施等，进一步提升水安全保障能力。加强水土流失治理，全力推进国家水土保持重点工程建设，有序建设淤地坝、水土保持防护林等蓄水保土工程。抓好小浪底、前坪水库、故县水库三大灌区工程和项目实施进度，不断夯实水利骨干基础设施。

　　抓行业监管，确保“一江碧水向东流”。以河长制为抓手，强化水行政执法监督，加强行业能力建设，加大水利行业监管力度，提升监管水平。动态清零河流“四乱”问题，持续开展“四乱”问题常态化整治，坚决遏增量、清存量。开展国家节水型城市创建，将最严水资源管理制度落到实处，坚持生态优先、以人为本、统筹兼顾的原则，强化水资源刚性约束、深化节水型社会建设、提升水资源保障能力，为洛阳高质量发展提供更加可靠的水资源、水生态和水安全保障。（记者 王雨 通讯员 郑斐冉）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605