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坚持创新引领 接续奋斗再创辉煌——访偃师区委书记杨红忠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:39

　　“市第十二次党代会充分体现了市委宏大的视野、深远的考量和精心的谋划，激励我们在新的历史起点上接续奋斗、再创辉煌。”近日，偃师区委书记杨红忠在接受本报记者专访时表示，偃师将坚持创新引领，全面落实“一极三区”发展定位，努力在重振洛阳辉煌中实现更大担当。

　　狠抓产业发展立根基。坚定不移实施工业强区、产业兴区战略，科学研究谋划传统产业升级、新兴产业培育、未来产业布局，持续优化产业结构。突出项目为王、结果导向，做强先进装备制造、新材料和节能环保三大主导产业，做优电线电缆、针织制鞋、耐火材料、新型包装材料、特色家具制造五大特色产业。力争到“十四五”末，规模以上工业企业总产值达到1000亿元，规模以上工业增加值达到250亿元。

　　狠抓乡村振兴夯基础。根据各村产业基础、文化特色等不同资源，推进农业由增产导向转为提质导向，大力发展优质小麦和小麦良种、鲜食葡萄、无公害蔬菜、花卉苗木等特色产业，增加农民收入，壮大集体经济。大力实施乡村建设行动，打造15个区级示范村和若干镇级示范村，着力建设一批“四美乡村”“五美庭院”“美丽小镇”。

　　狠抓城市建设筑平台。强化平台思维，坚持扩规模、提内涵、提品质。以祥和巷周边老旧小区连片改造等项目为带动，大力实施城市有机更新行动；以完善功能配套为重点，加快首阳新区学校、医院等配套设施建设；以产城融合为方向，加快推进岳滩、顾县板块重大基础设施建设。推动城建提质向镇级延伸，积极推进集镇“一街两场”建设。加快推动郑洛第三高速公路、沁偃伊高速公路、省道539等工程建设，以及商汤大道南段提升改造、文化路南延、高辛路东延、新新路北延等项目，畅通城市微循环，增强周边辐射带动力。

　　狠抓文旅文创植优势。坚持以“文旅文创成支柱”为方向，积极配合二里头遗址申报世界文化遗产；高标准编制文旅发展规划，组建文旅融合发展集团，以市场化思维加强文旅项目包装、培育和策划；着力盘活玄奘故里、杜甫墓等历史遗存，叫响“夏商古都”“玄奘故里”文旅品牌；打造吃住行游购娱业态，创建省级全域旅游示范区，真正把历史文化资源优势转化为旅游产业发展优势。（记者 智慧 杨凤轩 通讯员 郭兴伟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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