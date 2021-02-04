奋力创新！32岁的他，来洛5年有了大变化

●青年小档案

姓名：邓柯珀

年龄：32岁

老家：河南巩义

工作岗位：洛阳语音云创新研究院研发主管

●青年心声

来洛阳工作实现了我“为理想奋斗”的初衷，这得益于洛阳良好的人才政策支持和创新创业环境。当前洛阳正在加快青年友好型城市建设，让我更加坚定了扎根洛阳的决心，在今后的工作中，我将敢于担当、勇于创新、多出成果，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。

打开智能监控系统，屏幕上便能马上显示各个猪舍的动态画面，还能一目了然地了解猪舍的实时光照、温度、湿度等信息……

近日，洛报融媒记者来到位于洛阳国家大学科技园的洛阳语音云创新研究院时，邓柯珀正在对新研发的智能巡检轨道机器人进行性能优化升级。

“它能通过音频和视频分析，自动完成数据收集，全方位实现环境感知和生产过程管控，实现养殖自动化、无人化管理。”说起自己的工作，邓柯珀神色间添了几分兴奋。

32岁的邓柯珀是巩义人。2016年，邓柯珀从江南大学控制科学与工程专业硕士毕业后来到洛阳求职，加入了刚刚成立的洛阳语音云创新研究院，从事智能语音技术的研发工作。推进人工智能技术在传统行业创新应用，成为他为自己树立的奋斗目标。

“环境很舒适、很自在，身边都是年轻人，工作起来特别有活力、有动力。”邓柯珀说，这是他对洛阳的第一印象，也是他选择扎根洛阳的缘由。

近年，洛阳语音云创新研究院瞄准养殖业需求，积极推进人工智能技术在养殖行业的研发应用，开发智慧养殖系统成为邓柯珀工作后接手的第一个重大项目。

智慧养殖大数据平台怎样搭建？如何进行高效、准确和及时的指标监控？这些都是摆在邓柯珀面前的难题。

“我们需要不断研发创新，从0到1，一旦发现有问题，就需要修改，又重新回到0，再试验到1。”邓柯珀说，这是一个不断试错的过程，最大的考验是对研发人员心力的磨炼。