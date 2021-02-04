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洛阳涧西：科研用地助企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 20:53

　　22日，晴天。车水马龙的洛阳七里河，中石化洛阳工程有限公司闹中取静。

　　“谢局长、刘书记，欢迎你们，更要感谢你们。”

　　“别客气，企业有需要，我们一定全力以赴。”

　　“就是，别客气，虽然我刚到任，但这6亩地是首先要解决的问题。”

　　9点多钟，该企业会议室里，一场座谈会刚开始，气氛很快热烈起来。致谢的是中石化洛阳工程有限公司党工委书记郭彦民，答话的是涧西区工信局局长谢鸿涛、长春路街道党工委书记刘丽。这场座谈会的目的很明确——让办事处与企业进一步对接、交流土地规划建设事宜。

　　座谈会的起因还要从几个月前说起。

　　中石化洛阳工程有限公司目前是我国能源化工领域的国家级高新技术企业，于20世纪80年代迁到七里河，为我市经济社会发展做出巨大贡献。几十年过去，企业已有上千名员工，但办公场所只有20多亩，造成了停车难、办公难、科研难……扩大办公场所，成为企业上下共同的心愿。

　　“万人助万企”活动开展以来，市、区、街道积极落实惠企政策，为企业办实事、解难题。7月初，街道办事处工作人员走访企业了解到最新情况，随即上报区相关部门，当月，即启动了企业周边6亩土地征迁工作，并于10月初完成。眼下，这6亩科研用地已交付企业，怎么清理场地、规划建设还需协作。

　　“希望能尽快知道土地整理的进度，了解区里的规划意图，这样便于后期建设更顺利。”

　　“我们会尽快联系规划部门与企业对接，解决这些问题。”

　　“我们一定当好‘店小二’，随叫随到、服务周到。”

　　…………

　　不到10点钟，座谈会结束了，但在涧河畔，新一轮的助企活动已经开始……（记者 赵硕 通讯员 吴永亮）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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