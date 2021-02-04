单霁翔谈洛阳历史：这样的城市独一无二

21日至22日，《万里走单骑——遗产里的中国第二季》在洛阳录制。

21日至22日，《万里走单骑——遗产里的中国第二季》在洛阳录制。

拍摄间隙，作为节目文化向导的中国文物学会会长、故宫博物院原院长单霁翔接受洛报融媒记者专访，对洛阳如何深入挖掘历史文化资源优势，吸引更多年轻人前来感受古都魅力提出建议。

“作为十三朝古都，洛阳在长达1500多年的时间里，一直是我国的政治、经济、文化中心，而且还是丝绸之路和隋唐大运河的交汇城市，这样的城市独一无二。”单霁翔说，洛阳是文化遗产类节目的首选拍摄地，“我们的节目组在研究洛阳如何拍的时候，扎实做了一番功课，因为洛阳可拍的内容太多了”。

单霁翔说，上次来洛阳的时候，隋唐洛阳城部分标志性建筑的复原展示项目还在建设，这次来已经呈现出相对完整的风貌。

“在大遗址保护方面，洛阳做出了示范，为我们新时期建设国家遗址公园探索出值得全国推广的经验。”单霁翔认为，通过合理保护和创新性的展示、利用，无论是生活在洛阳的居民还是外地的游客，都可以更直观、更深刻地感受到千年前隋唐洛阳城作为国际大都市的气魄。

对于正在建设的隋唐洛阳城国家遗址公园、汉魏洛阳城国家考古遗址公园，单霁翔建议，可以充分利用复原展示的建筑内部空间，通过陈列展览、文化活动或者独具特色的文创产品等，对历史文化进行活化，让人们愿意主动走进去。“要让考古遗址公园变成人们生活中的一部分，只有大家能够接触它、走近它，才会知道它的魅力，才会在生产、生活中爱护和保护它。”单霁翔认为，细心的保护维护了遗址的尊严，有尊严的遗址才能够成为促进经济社会发展的积极力量。

“这就需要深入挖掘洛阳丰厚的历史文化遗存，把它们凝练出文化创意，让它们更好地融入我们的生活。”单霁翔说，节目中也有嘉宾提出，可以通过互动演艺、数字化展示等方式，把人们现实生活中的精神需求与传统文化精准对接，让文化业态与古建筑氛围、历史环境更好融合，“希望洛阳的大遗址成为年轻人喜欢来、经常来的地方，进一步助力中华优秀传统文化的传承保护”。(记者 智慧 见习记者 谢娜娜 文/图)