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收藏！洛阳公布校外培训机构投诉电话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 20:15

　　近日，洛阳市教育局通报了洛阳86家违规校外培训机构名单，不少家长咨询，若校外培训机构有违规行为该怎么举报？

　　洛阳市及县区培训机构投诉电话

　　那么，培训机构的哪些行为属于违规？

　　(1)严禁占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织义务教育阶段学生学科类培训；

　　(2)严禁一次性收取时间跨度超过3个月的培训费用；

　　(3)严禁超纲、超前、超范围培训；

　　(4)严禁线下培训结束时间晚于20：30、线上培训结束时间晚于21：00；

　　(5)严禁以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业；

　　(6)严禁聘用中小学在职教师兼职兼课、聘用在境外的外籍人员开展培训活动，学科类培训的教师应具有相应的教师资格；

　　(7)严禁面向学龄前儿童开展线上培训及以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义开展线下学科类(含外语)培训；

　　(8)严禁组织、参与未经行政主管部门审查同意的义务教育阶段竞赛活动以及以排名、分班为目的的测试；

　　(9)严禁非学科类培训机构从事学科类培训；

　　(10)严禁学科类培训机构上市融资，进行资本化运作，提供境外教育课程。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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