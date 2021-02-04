洛阳举行乡村运营专题培训

22日，洛阳市举行乡村运营专题培训，学习借鉴浙江等地乡村运营典型经验，进一步提升基层党员干部对乡村运营的理解和把握，以乡村运营为抓手推进乡村建设，着力挖掘盘活乡村资源，加快实现美丽乡村向美丽经济转变。

22日，洛阳市举行乡村运营专题培训，学习借鉴浙江等地乡村运营典型经验，进一步提升基层党员干部对乡村运营的理解和把握，以乡村运营为抓手推进乡村建设，着力挖掘盘活乡村资源，加快实现美丽乡村向美丽经济转变。

会上，浙江联众文旅集团董事长兼总裁余学兵以《乡村运营与农村土地制度改革》为题作辅导报告。报告系统阐述了全面推进土地制度改革、盘活农村土地资源对乡村运营的重要意义，细化梳理了农村土地、农房、农产、风景、民俗等乡村资源，并结合研学、民宿、康养、农业品牌运营等新业态新产业，剖析乡村运营发展模式，具有很强的指导性和实操性。当日，培训会还分享洛阳赴浙江等地考察乡村运营时挖掘的成功案例和典型经验。

以乡村运营为抓手推进乡村建设，是洛阳全面实施乡村振兴战略的重要着力点。下一步，洛阳将以乡村运营为突破口，把市场理念引入乡村建设，把乡村建设和乡村价值的挖掘、乡村旅游的发展结合起来，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。（记者 白云飞 文/图 通讯员 李孝伟）