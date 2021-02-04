洛阳市出台《以乡村运营为抓手推进乡村建设的实施方案》 推动乡村建设与乡村运营互促共进

实施乡村建设行动是党的十九届五中全会作出的重要部署，也是全面推进乡村振兴的重要着力点。洛阳市第十二次党代会创造性提出乡村运营的理念，核心就是把市场理念引入乡村建设，通过对接高水平运营团队，盘活乡村资源，让乡村创造更多经济价值。

实施乡村建设行动是党的十九届五中全会作出的重要部署，也是全面推进乡村振兴的重要着力点。洛阳市第十二次党代会创造性提出乡村运营的理念，核心就是把市场理念引入乡村建设，通过对接高水平运营团队，盘活乡村资源，让乡村创造更多经济价值。

日前，洛阳市委农村工作领导小组出台《关于以乡村运营为抓手推进乡村建设的实施方案》。《方案》提出，以乡村运营为抓手，以竞争性创建为手段，分类分级分批推进乡村建设行动，推动乡村建设与乡村运营互促共进，真正将乡村资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势。

以乡村运营为抓手推进乡村建设怎么干？《方案》逐一细化目标要求、建设标准、重点任务、激励机制等，为工作推进提供了一份兼具指导性和操作性的路线图。

【分类创建】

按照都市核心区、环都市区、南部生态发展区不同类别，明确村庄发展定位。

【分级创建】

设置乡村建设“达标村”“示范村”“精品村”3个等级。其中，“达标村”重点补齐短板，做到全员达标；“示范村”在达标基础上实现全面提升；“精品村”重点开展乡村运营，做好典型示范。

【分批创建】

●乡村建设“达标村”：力争到2022年都市核心区村庄全部达标，到2023年环都市区村庄全部达标，到2024年南部生态发展区村庄全部达标。

●乡村建设“示范村”：每个乡镇每年创建2个至3个乡村建设“示范村”，力争到2023年、2025年全市“示范村”创建数量分别在500个、1000个以上。其中，都市核心区“示范村”占比达辖区村庄总数的50%，南部生态发展区达40%，环都市区达30%。

●乡村建设“精品村”：今年完成10个拟创建“精品村”运营商招募工作；2023年、2025年，力争全市“精品村”创建数量分别在100个、200个以上。