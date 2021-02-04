励志！小伙儿来洛工作收获了爱情 成为“新洛阳青年”

22日上午，在位于洛阳市高新区的清洛基地，卢霄飞正与同事探讨项目进展情况。黑T恤、黑外套、短发，他给人的第一印象是干净利落的90后“新青年”形象。

22日上午，在位于洛阳市高新区的清洛基地，卢霄飞正与同事探讨项目进展情况。黑T恤、黑外套、短发，他给人的第一印象是干净利落的90后“新青年”形象。他在洛阳工作的几年，事业方面蒸蒸日上，生活方面收获了幸福。

卢霄飞1990年生，周口人，2015年从武汉理工大学硕士毕业后，曾辗转深圳、郑州等地工作。2017年7月，他来到洛阳，应聘成为清洛基地的一员。两年的工作经验加上高学历，清洛基地为留住人才，在他刚入职时就给了他项目经理这个职位。

“刚开始我和团队成员负责一个轨道交通项目。”卢霄飞说，该项目负责人有仨都是外地人，带着技术来洛创业，缺乏资金支持，也面临人生地不熟的挑战，他们投资项目并帮助其快速成长。在他们帮助下，项目小组变成了公司，人员规模也从当初的3人发展到如今的四五十人，公司运营平稳。

经过这次历练，卢霄飞成长了许多，他的才华与能力被清洛基地的领导看在眼里。去年9月，他被提拔为战略规划部科创中心建设办公室主任兼科创中心汝阳项目负责人，主要负责清洛基地科创服务模式的推广以及汝阳项目的建设工作。在他与团队成员的不懈努力下，为汝阳当地一家龙头企业匹配了所需的创新技术，助力该企业尽快实现精益化智能改造，预计为企业降本增效800万元。

回顾自己在洛工作的几年，卢霄飞感谢清洛基地提供的宽松环境与广阔舞台。他坦言，工作的过程也是不断学习的过程，接触与了解到很多专业领域之类的知识，目前正从投资的角色向科技创新的平台角色转变。

“选择来洛工作是我一生中做出的最正确的选择之一。”卢霄飞笑着说，他当时也是看中洛阳雄厚的工业基础，而且洛阳是历史文化名城，放眼河南甚至全国都具有很大的吸引力。

眼下，卢霄飞可谓事业爱情双丰收。他在洛阳买了房，今年5月与爱人步入婚姻的殿堂，闲暇之余跑跑步、打打球，生活过得有滋有味。

清洛基地执行主任马明星说，清洛基地在洛阳运营5年以来，通过多维引才机制建设了一支包含20余位清华硕博在内的200余人的高层次人才队伍，团队硕博占比近50%，“985”“211”和留学院校毕业生接近半数，团队平均年龄33.4岁，35岁及以下占比72%，初步形成中西部地区青年科技创新人才的小高地。

“我们通过职工技能培训、管理培训生、终身学习等培养形式，让年轻人驶上成长的快车道。”马明星说，现在，越来越多像卢霄飞这样的外地青年人才在清洛基地汇聚，成为“新洛阳青年”，助力洛阳建设青年友好型城市。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 高亚恒 李亚伟 文/图)