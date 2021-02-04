洛阳市2021年“野生动物保护宣传月”活动暨候鸟“护飞行动”启动

22日，洛阳市2021年“野生动物保护宣传月”活动暨候鸟“护飞行动”启动仪式在洛宁县举行。此次活动由洛阳市林业局、中共洛宁县委、洛宁县人民政府共同主办。

22日，洛阳市2021年“野生动物保护宣传月”活动暨候鸟“护飞行动”启动仪式在洛宁县举行。此次活动由洛阳市林业局、中共洛宁县委、洛宁县人民政府共同主办。

活动现场，洛阳市林业局野生动物救助站将此前救助的两只斑嘴鸭和一只白骨顶鸡放生。

近年来，洛阳市野生动物资源保护工作取得显著成效，据不完全统计，全市野生陆栖脊椎动物565种，总数量较20世纪90年代的342种增加了65.2%，占全国野生陆栖脊椎动物总种数的18.78%，占河南省的91.87%。其中，国家重点保护野生陆栖脊椎动物达到了121种，包括国家一级26种、国家二级95种。

洛阳市林业局相关负责人表示，将不断创新宣传形式，针对重点区域、重点群体，加大野生动物保护法规政策宣传力度，传播保护野生动物、建设生态文明的理念。科学引导和鼓励支持各类文明规范的观鸟和拍摄活动。

“让候鸟自由飞翔，让洛阳鸟语花香。”该负责人倡议，希望大家行动起来，携手出发，同心协力，保护自然和生态环境。(洛报融媒记者 王雨 金曦 文/图)