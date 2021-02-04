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洛阳伊滨区开元大道通行规则有变！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 16:26

　　根据道路周边特点及通行变化适时调整车辆通行方式，是提升路口通行效率、缓解城市道路拥堵的有效途径之一。

　　洛阳交警与相关部门充分调研，在我市伊滨区开元大道与提驾庄街交叉口设置中央隔离护栏。

　　调整背景

　　我市伊滨区开元大道作为城市主干道，人流车流量较大，双语实验学校伊滨校区正处于开元大道与提驾庄街交叉口。在学生上下学高峰期，车多且经常有随意掉头、乱停乱放等违法乱象发生，从而导致该口秩序混乱，甚至交通拥堵，存在较大安全隐患。

　　为保障广大师生和家长的交通安全，现交警部门已在该路口加装中央隔离护栏，同时对开元大道提驾庄街口、开元大道李村大街口信号灯配时做出调整。

　　调整详情

　　1、东向西方向左转上提驾庄街的车辆需提前在李村大街路口左转或到下一路路口光武大道口左转或调头；

　　2、西向东左转到学校的车辆需到下一个路口李村大街口处调头(此处左转绿灯增加15秒)；

　　3、学校门口东西两侧斑马线各留有一个小口，仅可供行人通过，东西方向机动车需注意观察，减速慢行。下一步，还将在此路口加装交通警示灯；

　　4、洛阳交警将安排警力在学生上下学高峰期维持交通秩序，保障交通安全。

　　（来源：洛阳交警）⑥
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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