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帆船来了！一文教你看懂帆船赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 17:32

　　2021年洛阳市帆船邀请赛将于明天开始。今天将近中午时分，洛报融媒记者在洛浦公园上阳宫段看到，16支参赛队的帆船已经抵达，正在进行安装调试。帆船比赛都有哪些门道？记者采访了本次大赛的裁判长张志强，听他为您答疑解惑。

　　帆船：采用双体帆船，吃水浅、适应性强

　　在现场，一艘艘帆船排列整齐，参赛选手逐一升起风帆，进行赛前调试。张志强说，参加本次比赛的帆船都是HOBIE16型双体帆船，是全球使用量最大的运动型帆船。该船吃水浅，适应性强，比较适合参加内陆湖泊河流等场地赛。

　　【船体】

　　船体长5米左右，用来悬挂风帆的桅杆高8米左右，船身像两个独木舟平行固定连接在一起。可承重360多公斤，能搭载1至4人。

　　由于是风力驱动，载重越少，船速越快，所以参赛的均为两人一组。整艘船上最为醒目的，要数两面三角形的风帆。其中前帆较小，主要承担辅助动力和转向的功能，近6米高的主帆为船提供前进动力。

　　选手：舵手、缭手分工明确，默契配合

　　据介绍，16个参赛队中，每队有两名选手，分为舵手和缭手。两人默契配合，才能共同制定出最佳航线及竞赛战术。

　　【舵手】

　　舵手也被称为船长，主要负责选择航线、把控航行角度。是船队的总指挥和决策者，需要具有综合分析研判能力。

　　【缭手】

　　缭手主要负责掌控前帆，以及航行期间的瞭望，时刻关注风向(风力)以及对手间位置的变化，采集各类信息并及时传递给舵手。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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