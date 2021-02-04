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2021河南报业发行年会在洛举行 洛阳日报报业集团发行公司获评先进集体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 10:33

 

　　21日至22日，河南报协“转型课堂”暨2021河南报业发行年会在洛阳举行。

　　此次会议由河南省报业协会主办，洛阳日报报业集团发行公司承办。会议旨在为全省各报业单位提供一个沟通交流的平台，共商报纸发行融合转型创新发展之路。

　　会议对在2021年发行工作中取得突出成绩的19个先进集体、37名先进个人进行了表彰。洛阳日报报业集团发行公司获评先进集体，洛阳日报报业集团发行公司王红艳、王耀朋获评先进个人。洛阳日报报业集团发行公司原总经理郭万志获评河南报业发行特殊贡献奖。

　　在“转型课堂”上，大河速递公司相关负责人以《从大河发行到大河速递的嬗变之路》为题进行了分享。洛阳日报报业集团发行公司相关负责人以《再立潮头敢为人先——购时惠5周年之路》为题，介绍了购时惠5年发展历程。

　　购时惠电商平台是洛阳日报报业集团依托自身品牌和资源优势打造、自主研发的综合型网上商城，网上下单，半日送到家，商品涵盖生鲜粮油、地标特产、食品酒饮、洗化百货等全品类生活必需品。

　　截至目前，购时惠拥有自有大型物流仓库1座、配送分拨中心10个，累计开发国内100余个特产直供基地，品牌合作商家500余个，注册会员30多万个，用户访问量超过5000万人次，商城销售额累计近3亿元。

　　河南省报业协会相关负责人、全省20多家地市报及其发行工作相关负责人出席会议。

　　会议还特邀晋城市新闻传媒集团和平顶山日报社相关负责人对其与洛阳日报报业集团联手打造的购时惠项目案例进行分享。(洛报融媒记者 郭飞飞/文 记者 张怡熙/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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