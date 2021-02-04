洛阳今明两天天气晴好　最低气温仅4℃

洛阳今日晴天间多云，偏北风转偏东风2级到3级，气温4℃到18℃。

“凤丹”吐芳

近日，在隋唐城遗址植物园内，两株牡丹在秋风中悄然绽放，令人称奇。

该园高级工程师沈改霞介绍，这两株牡丹的品种分别为朝阳红和凤丹。在一般情况下，牡丹秋季花芽分化形成后，生长期结束，牡丹就会进入休眠期过冬；第二年春天回暖后，开始伸枝展叶、形成花苞并绽放。

“因为温度、湿度、光照等条件适宜，少数品种的牡丹会在秋冬季二次开花，这两株牡丹就是这样。”沈改霞介绍。

昨天，雨过天晴，阳光正好温度适宜，这才是秋天该有的样子。

省气象服务中心预计，经历过几番冷空气和阴雨天气，我省终于迎来了一段少雨的日子，气温也比较平稳，未来一周最高气温维持在15℃到20℃，中午前后暖意回归。

需要注意的是，虽然天气转晴，但是早晚气温低、寒意浓，大家早出晚归时需要添加衣物，谨防感冒。

《2021年中国天文年历》显示，北京时间10月23日12时51分将迎来霜降节气，这是二十四节气中第十八个节气，也是秋季最后一个节气。

霜降是一年中有霜期的开始，也是秋季向冬季的过渡。此时节，冷空气活动频繁，气温变化加剧，昼夜温差增大，夜间气温往往会降至0℃以下，空气中水汽凝华于地表和植被，形成霜花，因此称为霜降。

来看看未来几天的天气情况。洛阳市气象台据气象资料分析，未来一周周前期我市天气晴好，最高气温有所回升；周后期我市上空云系增多，部分地区有弱降水。

具体预报如下

今天：晴天间多云，偏北风转偏东风2级到3级，气温4℃到18℃。

明天：晴天到多云，偏东风3级左右，气温4℃到17℃。

24日(周日)：多云到晴天，气温6℃到18℃。

25日至26日(周一至周二)：多云到阴天，部分地区有阵雨，气温6℃到19℃。

27日(周三)：阴天转多云，部分地区有阵雨，气温7℃到18℃。

28日(周四)：多云间晴天，气温10℃到19℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉/图）