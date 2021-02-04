洛阳市特殊教育中心学校舞蹈教师梁欣欣：“为他们插上隐形的翅膀，让他们朝着阳光飞翔”

拥抱、竖大拇指……这些在普通学校里不常见到的肢体语言，在梁欣欣的课上是常有的事。近日，当记者在洛阳市特殊教育中心学校见到她时，她正在给三年级的学生上舞蹈课，亲近式教学让课堂暖意融融。

梁欣欣（前）带领学生排练

拥抱、竖大拇指……这些在普通学校里不常见到的肢体语言，在梁欣欣的课上是常有的事。近日，当记者在洛阳市特殊教育中心学校见到她时，她正在给三年级的学生上舞蹈课，亲近式教学让课堂暖意融融。

2011年9月，毕业于信阳师范学院的梁欣欣，怀揣对教育事业的热爱和憧憬，走进了洛阳市特殊教育中心学校。

刚从事特殊教育时，梁欣欣经历了一段过渡期，那段时间令她很“难受”。“上课时我不知道如何跟孩子们交流，心理负担特别重。我就从手语学起，打通和孩子们的沟通渠道。”她说。

“拜师”学习手语。梁欣欣的“手语老师”是她的学生张文迪，每天课余时间，一个词一个词地教她。经过几个月努力，她不仅能和学生正常交流，还和他们成了好朋友。

梁欣欣说，一个好的舞蹈作品，需要舞者将动作、情绪、表情与音乐完美融合，用肢体语言诠释作品的内涵。然而，这对于聋哑学生来说难上加难。

“在跳每一个舞蹈之前，我会告诉他们舞蹈表达的情感，通过讲故事的方式让他们理解，再通过我的表情提示帮助他们完成肢体表现。”梁欣欣说，在学生表演时，她在舞台的角落，背对观众与他们一起悲伤、一同欢乐。

谈及舞蹈带给这些特殊孩子的改变，梁欣欣欣慰地说：“孩子们的性格更开朗了，因为学会了一项技能，也更自信了。聋哑孩子的专注力很强，也很敏感，当他们跳舞时，看到观众对他们的赞赏和肯定，眼神会闪亮起来。”

功夫不负有心人。近年来，她创编辅导的舞蹈《牡丹赋》《初莲》连续2届在省残疾人艺术汇报演出中获得一等奖；她负责的“舞之灵”舞蹈团先后2次获得洛阳市优秀学生社团称号……

10年的从业时光，让梁欣欣收获了太多温暖。一天晚上，梁欣欣正在舞蹈教室里编舞，社团十几个学生一人拿着一个鸡蛋一股脑地塞给她。“当时一股暖流涌上心头，孩子们像精灵般可爱、温暖。”她说。

“为他们插上隐形的翅膀，让他们朝着阳光飞翔！”梁欣欣说，这是她的心声，更是所有特教教师的心声。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）