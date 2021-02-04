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活螃蟹能带上高铁吗？洛阳龙门站：必须捆腿并密封包装
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 08:52

　　日前，一男乘客携带一袋活螃蟹在浙江乘高铁，因螃蟹不能携带当场将其踩死，此事受到网友关注。洛阳龙门站提醒，根据规定，除导盲犬外，不允许携带活动物乘车。对于包装完好、密封好的被捆腿螃蟹，一般让带上车。

　　近日，“活螃蟹不让上高铁，男子当场踩死”冲上热搜。原来，14日下午，在浙江省永康南站，一名男乘客携带一袋活螃蟹要乘坐高铁时，乘务员提醒不能携带。男子将螃蟹倒出后，当场用脚踩死它们。

　　此事引起网友关注，很多网友指责该男子的行为过于极端，一些网友分享他们带活海鲜上火车的经历，都是拿泡沫箱子包装好。大家都很关心，活螃蟹到底能不能带上火车。记者从12306了解到，目前各地火车站的规定不一样。洛阳龙门站工作人员告诉记者，想带活螃蟹乘高铁，须将其捆腿、密封包装。

　　《铁路进站乘车禁止和限制携带物品》第六条规定：“请勿携带以下危害列车运行安全或公共卫生的物品：可能干扰列车信号的强磁化物，有强烈刺激性气味的物品，有恶臭等异味的物品，活动物(导盲犬除外)，可能妨碍公共卫生的物品，能够损坏或者污染车站、列车服务设施、设备、备品的物品。”

　　洛阳龙门站工作人员提醒，消毒酒精属于易燃易爆危险品，84消毒液属于有腐蚀性危险品，二者都是禁止携带进站的。此外，倒在分装瓶中，无法辨认成分的酒精或消毒液，也禁止携带进站。建议旅客随身携带有包装、密封的消毒湿巾，以便擦拭双手、座椅等。（记者 余子愚 通讯员 张湘翎）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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