强化智力支持 重振洛阳辉煌——访省中原发展研究领域专家张占仓、高保中

18日，第六届“两宋论坛”在开封举行，与会专家学者围绕“都市化”与“古都发展”展开热议。作为中国另一座著名古都，洛阳如何抢抓机遇实现高质量发展？本报记者专程赴开封采访了出席经济分论坛的两位专家——中共河南省委咨询组研究员张占仓、河南大学中原发展研究院执行院长高保中。

18日，第六届“两宋论坛”在开封举行，与会专家学者围绕“都市化”与“古都发展”展开热议。作为中国另一座著名古都，洛阳如何抢抓机遇实现高质量发展？本报记者专程赴开封采访了出席经济分论坛的两位专家——中共河南省委咨询组研究员张占仓、河南大学中原发展研究院执行院长高保中。

持续增加常住人口，关键是吸引青年人才

“洛阳作为我国的重工业基地，创新能力、创新基础非常好！”河南省社会科学院原院长、河南省人民政府原参事、中共河南省委咨询组研究员张占仓说，“如果能在创新能力提升，尤其是在中高端人才引进、培养等方面有更大动作的话，相信未来洛阳的高质量发展会更好！”

对于建设青年友好型城市，张占仓表示，一个城市的活力如何，关键在于能不能吸引年轻人。“洛阳是河南省四个常住人口净流入城市之一，如果人口增加幅度再大些，对洛阳的发展就更好了！人是最敏感的，吸引年轻人特别是中高端年轻人才更多地向洛阳集聚，对未来洛阳保持创新和发展活力、持续激发创新内生动力影响很大，应该加大力度来做这项工作。”

洛阳历史文化底蕴深厚，是全球少有的千年以上的古都。张占仓对近年洛阳保护、利用、活化历史文化资源，持续举办牡丹文化节，实施古城保护与整治、对标志性古建进行复建等方面取得的成效十分认可。他提醒：“文化奠定了城市发展的底蕴，只有把文化产业化，才能够真正促进地方经济发展。建议洛阳进一步提升开放、包容的城市文化形象，走好千年古都的文化产业化之路。”

城市发展要把握好经济、社会、生态统一性

河南大学教授、博士生导师、中原发展研究院执行院长高保中认为，洛阳是中原城市群的重要支点，在全省经济版图中占有重要地位。他建议洛阳在今后发展中，把握好经济、社会、生态的统一性。“要算好经济账，综合考虑投入、产出、效益等，控制好规模，在提供基本服务的同时，规划好安全的发展路径；要算好社会账，不断完善公共基础设施，为居民生产生活提供更好的公共服务，在都市化发展过程中保证社会效益的提高；要算好生态账，切实打造人民群众高品质生活的空间。”高保中说。

高保中运用区域经济学中的“增长极理论”阐释洛阳未来发展：“郑州是中心、增长极，洛阳是副中心、新增长极。中心和副中心要形成一个既互有特色又相互协调的发展格局，在交通互联、产业互动、要素流通等方面，形成优势互补、协作配套的合作态势。”

从更大范围调用资源为企业发展提供智力支援

中原发展研究院是由河南大学、省政府政研室和省发改委共建的智库型学术机构。对由中原发展研究院和洛阳日报报业集团共同发起、刚刚揭牌成立的中原发展研究院洛阳分院，张占仓寄予厚望。他说，希望洛阳分院能够深度参与到洛阳的城市发展、产业发展、城市规划中去，真正把河南大学长期积淀的基础学科研究成果、把中原发展研究院积累的服务政府决策的智力优势和经验，向洛阳进一步延伸、扩散，为洛阳发展提供更多的科学决策依据。

“要像专业科研人员那样深入企业，与企业家深度沟通，真实了解企业的运行情况，从更大范围调用资源为企业发展提供智力支援，助推洛阳企业高质量发展。”张占仓说。

高保中表示，智库的主要作用在于针对现实问题提供理论分析、经验总结和决策建议。我们正经历着百年未有之大变局，发展环境也发生着深刻变化，挑战和机遇并存。怎么应对这些挑战、抓住这些机遇，智库有很大的发挥作用空间。希望中原发展研究院洛阳分院更多地深入企业、深入基层，在服务企业方面有大的作为。（记者 刘可可 通讯员 朱世欣）