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对新用户可能遇到的用热问题 专业人士总结出快速解决方法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 08:39

　　离采暖季越来越近，我市一些热力企业的“供热管家”也越来越忙，他们工作状态咋样？今年如何更好地做好供热服务？新用户遇到用热问题该怎样快速解决？记者进行采访。

　　市热力公司：新用户遇到用热问题不要急，试试这些方法

　　杨伟宾是洛阳热力有限公司(简称市热力公司)的“供热管家”，昨日下午，他和同事来到西工区兴豫花苑小区，为用户清洗入户管网滤网。

　　“近期，我们的主要工作是打压试水、清网维护，为集中供热做准备。”杨伟宾说，今年，该公司“供热管家”队伍进一步壮大，但供热面积也在同步增加，他们的压力依然很大。

　　该公司相关负责人介绍，他们从今年夏季开始走访小区用户，了解用户存在的用热问题，争取在采暖季前解决，尤其重点关注独居老年用户，提前入户服务。

　　记者了解到，每年采暖季，新用户最容易出现用热问题，一些常见问题该如何快速解决呢？

　　杨伟宾说，市热力公司的用户主要分为分户计量用户(按流量收费)和分户控制用户(按面积收费)。

　　●分户计量用户

　　家里是分户计量暖气片的用户，可能因首次用热或放水造成暖气片中气体较多，导致暖气片不热，可用螺丝刀拧动暖气片排气阀，并用抹布遮住排气口进行放水放气。

　　家里是分户计量地暖的用户，出现供热问题可能与地暖型号不同、阀门设置有关，可在集中供热开始前联系地暖厂家，了解如何正确使用阀门。

　　●分户控制用户

　　分户控制用户常遇到的供热问题是，由于拆除暖气片前段的温控装置，导致供热不均。“温控装置在暖气片前段约10厘米的位置，是一个白色旋钮，用来调节供热近端、远端的均衡。”杨伟宾说，用户拆除温控装置，会导致供热近端温度高，远端温度低。没拆除温控装置的用户，在集中供热后，如发现供热近端温度高，远端温度低，可适当将供热近端暖气片上的温控装置关小，远端的开大。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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