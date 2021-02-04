洛阳市将开展为期3个月的土地流转“非农化”“非粮化”问题专项整治

昨日，在收听收看全省土地流转“非农化”“非粮化”问题排查整改电视电话会议后，我市召开专题会议，认真落实中央和省部署要求，坚持问题导向，部署推进相关工作。

昨日，在收听收看全省土地流转“非农化”“非粮化”问题排查整改电视电话会议后，我市召开专题会议，认真落实中央和省部署要求，坚持问题导向，部署推进相关工作。 昨日，在收听收看全省土地流转“非农化”“非粮化”问题排查整改电视电话会议后，我市召开专题会议，认真落实中央和省部署要求，坚持问题导向，部署推进相关工作。 市委常委、秘书长王军在洛阳分会场出席会议，并就我市开展专项整治工作提出要求。根据部署，我市将重点聚焦工商资本、新型农业经营主体，开展为期3个月的土地流转“非农化”“非粮化”问题专项整治，坚决制止耕地“非农化”，切实防止耕地“非粮化”，进一步规范土地流转行为，确保守牢耕地保护红线，扛稳粮食安全重任。 我市会议强调，要提高政治站位，对标中央和省文件要求，认真排查梳理，全面摸清底数，充分发挥乡镇作用，扎实开展专项整治，切实规范土地流转，为洛阳特色农业规模化、产业化发展夯实基础。要坚决守住土地流转“非农化”底线，落实好最严格的耕地保护制度，不折不扣贯彻执行“六严禁”要求，坚决制止整改各类耕地“非农化”行为。要坚决防止土地流转“非粮化”倾向，既着力稳定粮食生产，守住粮食安全生命线，又正确理解政策，不搞“一刀切”，把握时间节点，分类稳妥处置，巩固好土地流转和结构调整成果。要明确职责、压实责任，强化部门协同，注重宣传引导，做好存量问题整治，遏制新增问题发生，确保按时高质量完成整治任务。 会议还就做好麦播工作提出要求。(记者 白云飞)