洛阳市政协常委和县区政协主席培训班举办

19日至21日，市政协常委和县区政协主席培训班在市委党校举办。其间，市政协主席杨炳旭作专题辅导授课。 19日至21日，市政协常委和县区政协主席培训班在市委党校举办。其间，市政协主席杨炳旭作专题辅导授课。 杨炳旭以《加强专门协商机构建设，切实提升履职尽责能力》为题，就更好发挥政协专门协商机构作用，推进全市政协事业创新发展，为洛阳“建强副中心、形成增长极”贡献智慧和力量，进行了详细阐述和解析。 杨炳旭指出，要准确把握人民政协专门协商机构的新内涵，坚持从人民政协自身固有属性、国家宏观角度来理解把握专门协商机构的性质定位，更好地认识人民政协作为统一战线组织与专门协商机构有着内在的统一性，坚持团结和民主两大主题，发挥好专门协商机构在国家治理体系中的作用，推动人民政协发挥更大作用。要深刻领会新时代人民政协作为专门协商机构“专”的要义，不断培养专业的协商能力和协商精神，树立“协商就是事业，事业就是协商”理念，坚持凝聚共识和建言资政双向发力，充分发挥政协机构“专责”作用，聚焦大事、紧盯难事、关注实事，推动各项工作高质量发展。要努力使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平，站位要高、眼界要宽、定位要准、程序要严、工作要实、效果要好，以只争朝夕的精神和倾力而为的劲头谋划推动政协工作，在重振洛阳辉煌的新征程中奋勇争先、建功立业。 陈淑欣、张伊民参加相关活动。(记者 李三旺 通讯员 冯波)