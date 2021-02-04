瞄准枢纽功能发力 助力平台城市建设——访市交通运输局党组书记、局长彭仁来

“市第十二次党代会强调，枢纽功能是平台城市的基础支撑。打造全国重要综合交通枢纽，对交通运输部门来说既是机遇又是挑战，交通运输部门大有可为，也必须有所作为。”市交通运输局党组书记、局长彭仁来在接受本报记者专访时表示，全市交通运输系统将深入贯彻落实市党代会精神，助力我市打造平台城市，为重振洛阳辉煌贡献交通运输力量。

“市第十二次党代会强调，枢纽功能是平台城市的基础支撑。打造全国重要综合交通枢纽，对交通运输部门来说既是机遇又是挑战，交通运输部门大有可为，也必须有所作为。”市交通运输局党组书记、局长彭仁来在接受本报记者专访时表示，全市交通运输系统将深入贯彻落实市党代会精神，助力我市打造平台城市，为重振洛阳辉煌贡献交通运输力量。

道路建设是交通的基础。全市交通运输系统将坚持“项目为王”，积极推进交通基础设施“三个一批”项目建设，加快构建“三纵三横三环”高速公路网络，确保年底前二广高速公路洛阳城区段改扩建工程主体建成通车，沁阳至伊川、郑州至洛阳等2条高速公路开工建设，加快推进新安至伊川、栾川至卢氏等4条高速公路建设。持续推进国省道提级改造，加快南部四县连通项目建设，确保年底前国道310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)建成通车。以“四好农村路”全域创建和乡村旅游公路建设为抓手，建设黄河小浪底交旅融合发展示范区、伏牛山区交旅融合发展示范区，不断开创乡村振兴新局面。

科学布局建设交通物流基础设施。推进全市交通运输与邮政快递融合发展，促进农村物流体系建设；培养骨干型物流企业，支持东方红国际陆港、华晟大宗商品物流园等项目争取中央预算内资金；推动洛阳商贸服务型国家物流枢纽纳入国家年度建设名单，加快洛阳生产服务型国家物流枢纽建设。

加强交通枢纽建设，发挥其对经济要素的传递功能，增强枢纽经济的辐射带动力，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流加速聚集。加快推进呼南高铁豫西通道、洛阳机场三期改扩建等重大项目落地，推动建设洛阳至京津冀、长三角和珠三角地区新的高铁通道，推动地铁尽快成网，建成中心城区“井字+外环”快速路网。

彭仁来表示，全市交通运输系统将把学习市党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，树立行业新风尚，持之以恒强化党建引领，优化营商环境，助力青年友好型城市建设，守牢安全底线，切实把学习贯彻成果体现到干事创业具体行动上。（记者 赵硕 通讯员 朱晓山）