加压奋进“十四五” 做重振洛阳辉煌的排头兵——访市委常委、洛龙区委书记张玉杰

“市第十二次党代会为洛阳发展描绘了新的宏伟蓝图，洛龙上下备受鼓舞、倍感振奋。”市委常委、洛龙区委书记张玉杰近日接受本报记者专访时表示，面对新目标、新任务、新要求，洛龙区正积极摆脱思维窠臼、跳出路径依赖，全力推动创新发展、转型发展、高质量发展，加压奋进“十四五”，力争做重振洛阳辉煌的排头兵。

“市第十二次党代会为洛阳发展描绘了新的宏伟蓝图，洛龙上下备受鼓舞、倍感振奋。”市委常委、洛龙区委书记张玉杰近日接受本报记者专访时表示，面对新目标、新任务、新要求，洛龙区正积极摆脱思维窠臼、跳出路径依赖，全力推动创新发展、转型发展、高质量发展，加压奋进“十四五”，力争做重振洛阳辉煌的排头兵。

用好解放思想关键一招。多措并举深入学习宣传贯彻市党代会精神，推动广大党员干部学深悟透、把握要义、融会贯通。组织“江浙行、广深行”外出考察学习，对标先进、开拓眼界，站位全国看洛龙、谋发展。组织科级以上干部到浙江大学、厦门大学、中山大学等接受创新发展专题短训，着力解决思想僵化、思维固化问题。开展“解放思想大讨论”活动，以思想破冰推动工作破局，以观念创新开创发展新局。

谋准产业升级长远之计。坚持科技是第一生产力，实施高新技术企业倍增、孵化育成体系建设、研发平台扩量提质、创新人才队伍建设等七大行动，以科技创新赋能产业转型。依托中航光电、洛轴控股、中移在线等龙头企业，围绕光电连接器、轴承、生物医药、大数据等，精准开展产业链招商、驻点招商、以商招商，壮大主导产业、培育新兴产业、布局未来产业。每年谋划实施“三大改造”项目不少于40个，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、服务化升级。

抓实项目建设发展之基。对标市党代会战略安排，结合洛龙实际，以任务化、项目化、工程化、方案化、清单化方式推动市委决策部署落实、落地、见效。进一步树牢“项目为王”鲜明导向，滚动谋划推进“三个一批”项目建设，深入开展“万人助万企”活动，持续掀起重点项目建设热潮，全年完成投资不低于300亿元，固定资产投资年均增速12%。

笃行城市提升惠民之举。谋划建设大数据科技产业社区、光电科技产业社区、隋唐里坊区文化科技产业社区等，助力打造平台型城市、青年友好型城市。高标准实施关林片区等老旧小区改造和王庄、聂湾等村庄“微改造”，加快建设安置房、养老中心、学校等民生工程，推进城市绿地游园人性化、品质化改造提升，试点先行建设一批社区体育公园，推动全民健身中心社区全覆盖。深化“放管服效”改革，统筹做好医疗、教育等各领域改革，年内完成168项改革任务，让企业和群众享受发展成果、改革红利。（记者 智慧）