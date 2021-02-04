努力建设更高品质的幸福洛阳——十论学习贯彻市第十二次党代会精神

推动发展是第一要务，造福人民是最大政绩。

推动发展是第一要务，造福人民是最大政绩。

聚焦聚力建设更高品质的幸福洛阳，市第十二次党代会强调，要深入践行以人民为中心的发展思想，加强普惠性基础性兜底性民生建设，创新政府、市场、社会合力共为的公共服务供给体系，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活，激发洛阳人民的强烈共鸣。

有人说，衡量一座城市的发展，要看高楼大厦撑起的“天际线”，也要看万家忧乐拼成的“地平线”；要看稳中有进的“经济指标”，也要看民生福祉的“幸福指数”。诚然，一个“强起来”的现代化洛阳，既要“强”在经济总量上，也要“强”在人民生活品质上。这是“人民至上”的“价值依归”，也是一座城市“发展为了人民”的“发展伦理”！

什么是更有品质？什么是幸福生活？一千个人也许有一千种回答。对于普通大众而言，无外乎期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境。然而，“从一开始就输在起跑线上”的教育焦虑，如何消除？“未老先衰”的健康问题，如何防范？“老无所养”的养老之痒，如何化解？就业、住房、社保等一系列难题，又该如何解决？这些，无不亟待作答。

毫无疑问，进入新发展阶段，当“有没有”演变为“好不好”，当人民群众对美好生活的新期待越发强烈，当我们教育、医疗、养老等方面的优质资源仍跟不上群众需要，当激发公众幸福感的边际难度不断加大，满足“民生”二字背后新的期待与诉求，时刻考验着一座城市的“初心与使命”。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”

从未来五年群众幸福指数大幅提升，到2035年基本建成幸福美好家园，再到本世纪中叶全市人民享有更加幸福安康的生活，这次党代会把“幸福”二字浓墨重彩写进城市奋进的每一步。正如前不久举办的市第十二次党代会新闻发布会上展望的那样，从“一校多区”等实现“家门口”上名校，到“派单式”服务让老年人“一键呼叫、服务上门”，再到医疗共同体让“大病不出市、一般病不出县、小病不出村”，今后五年一个个热乎乎的具象化场景，让生活更有品质，让发展更有温度，让幸福感来得稳稳当当。

兼顾数量与质量、效率与公平、物质与精神，以惠民为民的“升级版”不断增强人民群众的幸福感，透过这个角度，我们才能更好理解为什么“民生是最高的标准”，才能更好感触什么是一座城市的“发展温度”！

老百姓关心什么、期盼什么，就要抓住什么、推进什么。

努力建设更高品质的幸福洛阳，我们要始终聚焦人民群众最关心最直接最现实的利益问题，久久为功。具体来讲，就是要坚持经济发展就业导向，在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变；把教育作为最长远最根本的民生，全面贯彻党的教育方针，努力办好人民满意的教育；把保障人民健康放在优先发展的战略地位，加快建设健康洛阳；探索将基本养老服务纳入基本公共服务体系，扩大普惠性基础性公共养老服务供给；提高社会保障水平，加快建成覆盖全民、城乡统筹、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，让全市人民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

无论走得多远，都不能忘记为什么出发。

把700多万洛阳人民始终装在心里，多听事关群众安危冷暖的“心里话”，多谋有利群众安居乐业的“幸福策”，把一个个民生难点变成民生亮点，用一项项民生改善让群众绽放最美笑容，我们就能在河洛大地收获“幸福满满”！（洛平）