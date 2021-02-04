扩大“高校朋友圈” 期待“多喜临门”（洛谭说事）

看晚报，洛阳高等教育发展“双喜临门”，郑州大学洛阳校区与河南中医药大学洛阳校区的开学典礼同日举行，100名郑大研究生在洛上名牌大学，399名本科生开始在洛学习“平乐正骨”的传统医术，高校和城市的牵手共赢，打开了洛阳人更大的想象空间。

提升驻洛高校办学水平，推进郑州大学洛阳校区、河南中医药大学洛阳校区建设发展，引进更多优质高等教育资源，打造全省高等教育改革发展新高地。

——摘自市第十二次党代会报

看晚报，洛阳高等教育发展“双喜临门”，郑州大学洛阳校区与河南中医药大学洛阳校区的开学典礼同日举行，100名郑大研究生在洛上名牌大学，399名本科生开始在洛学习“平乐正骨”的传统医术，高校和城市的牵手共赢，打开了洛阳人更大的想象空间。

一流大学成就一流城市，一流城市孕育一流大学。一所高水平大学是一座城市的名片，可以为城市建设提供人才和科研支撑、注入活力，城市也可以为大学的发展提供各种资源，包括为学生提供实习等实践机会。美国硅谷奇迹，斯坦福大学是造就它的温床，而斯坦福大学后来居上、跻身世界名校，也离不开硅谷的助力，很难说清，到底是斯坦福大学创造了硅谷，还是硅谷成就了斯坦福大学的辉煌。同理，北京中关村的崛起，则与北大、清华等高校的发展同频共振。从中不难发现，大学与所在城市，二者相互成就、“双向赋能”。

“须知少年凌云志，曾许人间第一流。”优质高等教育资源稀缺，是洛阳人心中长期的痛。洛阳经济发展全面转向创新驱动发展的新阶段，更好地发挥高水平大学在城市发展中科技创新和人才的支撑作用，也成为社会共识。近年，我市在提升本地高校质量的同时，加大政策支持力度筑巢引凤，积极引进一批优质高校资源。这次郑州大学洛阳校区和河南中医药大学洛阳校区“落地开花”，前者将发挥郑大科研和平台优势，为洛阳产业转型升级聚智赋能，同时依托洛阳制造业和文化资源优势，助推学校“双一流”建设更上一层楼，后者将推动洛阳“平乐正骨”非物质文化遗产的传承。地校合作的广阔前景，由此可见一斑。

欣闻“双喜临门”，期待“双向赋能”。洛阳历史文化资源特色鲜明，制造和文旅等产业优势突出，科研院所和大型央企多，这些都对高校来洛“背靠背”发展有相当的吸引力。拿出“求学若渴”的诚意，用真金白银在财政、土地、税收、住房等方面进行政策倾斜，切实推动产学研深度融合，打造高水平创新平台，聚合更多创新资源，洛阳完全有可能发挥优势、乘势而上，加速扩大城市的“高校朋友圈”，助推重振洛阳辉煌之路行稳致远！(新闻观察员 洛谭)