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徐衣显主持召开市政府第九十五次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 08:21

市政府第九十五次常务会议要求
坚持“三创融合”全方位激活科技创新活力
聚焦“五业联动”高质量推动技能洛阳建设

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十五次常务会议，学习习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上的重要讲话精神、在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神，研究科技成果转化、“人人持证、技能洛阳”建设等工作。

　　会议强调，政府系统各级领导干部要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把对党忠诚贯穿于工作全过程，认真落实市第十二次党代会各项部署，瞄准难题破坚冰、闯新路，面对矛盾勇作为、敢斗争，紧跟形势练内功、强本领，努力干出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的新业绩。要继承先辈遗志，牢记初心使命，胸怀“两个大局”奋发图强，锚定发展目标埋头苦干，千方百计抓好经济运行、“三个一批”“万人助万企”活动，持续推进“我为群众办实事”“1+7+N”行动，努力实现“十四五”开局首战首胜。

　　会议研究了科技成果转化、企业贷款风险补偿、投资引导资金管理工作，强调要坚持以创新引领发展，聚焦调动科研人员创新积极性、合理合法分配收益、推动成果加快转化、激发市场主体活力、激励政策落实落地，搭建成果转化平台，深化产学研用深度融合，完善管理办法，规范操作流程，打通关键渠道，精准科研攻关，提升创新源头供给能力，为高质量发展赋能增效。要坚持高于市场运行、用好市场运作，推动普惠性、特惠性政策并行发力，完善科技金融服务，发挥基金综合效益，强化监督，优化环境，协同配合，助力科技企业创新创业创造融合发展。

　　会议研究了“人人持证、技能洛阳”建设工作，强调要坚持政府引导、企业主体、师傅带徒、就业牵引，开展农民工、易返贫致贫人员、下岗人员等技能培训，加大急需技能人才“订单式”培训，实现产业、行业、企业、职业、专业“五业联动”，培训更多技能型、适用性人才。

　　会议研究了社会救助工作，强调要按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，积极稳妥推动社会救助改革，建立社会救助家庭信息库，实现信息互联、数据共享，推动救助事项“掌上办”“指尖办”“快捷办”。要抓好基层基础，提高经办能力，确保困难群众“求助有门、受助及时”。

　　会议还研究了城市区道路命名、“小巨人”企业培育、城乡居民医保等工作。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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