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盛世新天地二期今冬有望供暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 22:37

　　小区采暖一事在搁置多年之后，近日，随着一些采暖设备及人员进场、施工，洛龙区盛世新天地二期小区业主终于有了盼头——今冬，他们有望过上“暖冬”。

　　20日上午，洛报融媒记者在盛世新天地二期小区预留的换热站建设点看到，换热站的相关设备正堆放在附近，站房尚未通电，一些业主也在场关注施工方面消息。

　　业主冯先生说，小区业主于2019年起陆续领取了钥匙装修入住，此后得知该小区尚未建换热站，不具备采暖条件。两年多以来，业主们对何时能采暖一事非常关注，也曾向多方投诉反映此事。

　　记者从洛阳网“百姓呼声”平台查询得知，早在2020年10月，就有业主反映该小区供热方面问题，洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称洛阳新区热力)公开回复“开发商未履行合同(工程款未全部到位)，施工未完成，盛世新天地二期暂时无法供暖。”今年6月，又有业主咨询同类问题，洛阳新区热力公开回复“盛世新天地二期小区供热设施已基本完成具备供暖条件，因开发商拖欠工程款，导致部分供热设备无法正常发货安装，目前我公司正在与开发商积极对接协商处理，该小区供热事宜。”

　　洛阳新区热力相关部门负责人说，他们与开发商是合作关系，此前与开发商签订的是分批支付、分批建设的供热施工合同，并无约束力。2019年，他们为该小区敷设了热力管道，后来因开发商拖欠工程款导致无法继续施工，换热站建设一事被搁置。

　　该负责人还说，今年9月，经多方协调，开发商向洛阳新区热力再次支付了部分工程款，于是，他们履约建设换热站，并于今年安装了分户计量装置。目前，他们已与开发商进行沟通，并为换热站接入了动力电，随后立即施工，争取11月10日前后完成设备安装，具备调试供热条件。届时，若该小区供热使用率在25%以上，具备设备开启的最低安全负荷条件，即可正式供热。

　　21日下午，洛报融媒记者多次与开发商相关人员电话联系，截至发稿时，对方对相关问题暂未予以回应。

　　“看着设备入场了，我们觉得今冬采暖总算有盼头了。”一些业主说。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 吉怡 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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