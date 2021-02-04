单霁翔来洛录节目 讲述“丝绸之路东方起点”

21日至22日，《万里走单骑——遗产里的中国第二季》在洛阳录制，以“丝绸之路东方起点”为切入口，讲述背后的历史文化故事。

21日至22日，《万里走单骑——遗产里的中国第二季》在洛阳录制，以“丝绸之路东方起点”为切入口，讲述背后的历史文化故事。

《万里走单骑——遗产里的中国》是由中国文物学会指导发起，由联合国教科文组织驻华代表处、国家文物局、文化和旅游部资源开发司、国家广电总局宣传司、清华大学文化创意发展研究院、中国社会科学院新闻与传播研究所等作为联合主办和指导单位，在浙江卫视周末黄金档播出的中国首档世界遗产探访纪实类文化综艺节目。其第一季已收官。

单霁翔

在第二季中，中国文物学会会长、故宫博物院原院长单霁翔继续作为文化向导，带领万里布鞋团探访我国的12处世界遗产地，洛阳是其中一站。

洛报融媒记者了解到，在洛阳的录制主要对丝绸之路世界文化遗产进行深入挖掘，最终将呈现出一集时长60分钟的洛阳主题节目。单霁翔与张谨、肖央、周韵、牛骏峰等嘉宾一起，先后走进龙门石窟、隋唐洛阳城、汉魏洛阳城、洛阳博物馆等处，讲述丝绸之路在促进文明交流互鉴、贸易发展、民族融合等方面的作用。

“满足了公众对了解文化的需求，他们对待文物时便有了亲近感，从而促使他们了解文物，了解中华传统文化。”单霁翔说，每期节目都会告诉观众有关遗址的重要文化内核，丰厚的历史文化本身没办法在几十分钟的节目中讲清楚，那就需要提出重点，吸引观众主动前往探索。

同时，节目组还将在遗产地纪录片《遗产里的中国》中，为洛阳打造一集30分钟的专题节目。目前，节目播出时间尚未确定，我们将持续关注，敬请期待。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 文/图)