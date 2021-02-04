跟着《登场了！洛阳》探寻武皇传奇

武皇时期的国号是什么？当时入朝为官的方式都有哪些？快来最新一期《登场了！洛阳》里找答案。爱奇艺原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第六期于10月20日上线，带你一起探寻武皇传奇。

武皇时期的国号是什么？当时入朝为官的方式都有哪些？快来最新一期《登场了！洛阳》里找答案。爱奇艺原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第六期于10月20日上线，带你一起探寻武皇传奇。

在第六期节目中，探索团由汪涵、唐九洲、刘隽、李浩源和演员娄艺潇组成，开启了营救鹦鹉“噫”的限时任务和找出卧底的隐藏任务。他们先后来到隋唐洛阳城定鼎门、应天门、明堂等地，通过知识问答穿越时空地图，一步步获取“卧底线索”，力争“入朝为官”。最终，通过“层层选拔”，探索团成员将鹦鹉“噫”成功营救，并多角度地深入了解了一代女皇武则天。

武则天是中国历史上唯一的女皇帝，洛阳“神都”的美称便由她而来。天授元年(690年)，武则天称帝，改国号为周，定都洛阳，称“神都”，建立武周。

“武则天作为一个女性政治家，特别注重视觉的改造。”在节目中，空降明堂、担任探索团成员“入职培训”讲师的陕西师范大学历史文化学院教授于赓哲说，当时洛阳城内有明堂、天堂、天枢等巨型建筑，与此同时武则天还改革新字。站在坑口直径9.8米、坑底直径6.16米的明堂柱坑遗址前，接受“入职培训”的汪涵、娄艺潇对雄伟的建筑叹为观止，对武则天的传奇故事更是兴致盎然。

“武则天时期也是一个能人辈出的时代，她知人善任，在位期间涌现出狄仁杰、姚崇等治世名臣。”这边，于赓哲教授在汪涵、娄艺潇的入职培训课中讲道。另一边，IXFORM-唐九洲、刘隽、李浩源也正经历着“武举”“科举”等考试，从步射、翘关等武举考试项目，到“杂文”的科考项目，通过考场“实战”，一步步接近着营救目标……

行走洛阳，读懂历史。一代女皇武则天，对中国历史产生了巨大影响，也为洛阳的建都史留下辉煌的一笔。节目通过综艺的视角，为广大观众和网友再现了武则天时期的生活场景和洛阳的“神都”气象，展现了洛阳“盛世隋唐”的古都魅力。

每周三中午12时，爱奇艺《登场了！洛阳》与你相约。快跟着探索团一起去发现更多洛阳之美吧！（洛报融媒记者 李冰 见习记者 谢娜娜）(图片由爱奇艺提供)