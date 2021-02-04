明春，洛阳牡丹将在斯里兰卡驻华大使馆绽放

20日，斯里兰卡驻华大使馆牡丹园竣工仪式在大使馆内举行，园内栽种的11个品种240余株牡丹均由洛阳市向该使馆赠送并负责栽种。明春，洛阳牡丹将在大使馆内首次盛放，为中斯友好增添一抹靓丽色彩。

20日，斯里兰卡驻华大使馆牡丹园竣工仪式在大使馆内举行，园内栽种的11个品种240余株牡丹均由洛阳市向该使馆赠送并负责栽种。明春，洛阳牡丹将在大使馆内首次盛放，为中斯友好增添一抹靓丽色彩。

洛阳牡丹何以和斯里兰卡驻华大使馆结缘？这还得从斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳的一次洛阳之行说起。

今年4月，帕利塔·科霍纳应邀参加第39届中国洛阳牡丹文化节，洛阳盛开的牡丹花给他留下了极为深刻的印象。经过双方沟通，洛阳决定向斯里兰卡驻华大使馆赠送一批牡丹苗，由洛阳市城市管理局、王城公园供苗并帮助他们栽种。

今年5月，王城公园园林工作人员来到斯里兰卡驻华大使馆，实地查看种植环境，并对土质进行分析。回洛阳后，经过市外事办与大使馆的协调、沟通，最终确定了种植方案。

秋季是牡丹最佳栽种季节。王城公园园林工人提前将牡丹苗挑选起挖、修剪、杀菌处理后，经过12小时长途跋涉，于10月17日到达北京，并用两天时间栽种完毕。为提高牡丹成活率，此次栽种的牡丹苗以7、8年生冠幅80厘米的壮年苗为主。在栽种前，园林工人对每个地块进行栽前杀菌，挖坑时又对原有土壤进行改良、施加底肥，帮助牡丹苗扎根、健康成长。

大使馆内牡丹园共分为三个地块，总面积约200平方米，共选定11个品种的牡丹，涵盖红、白、黄、粉、紫、绿、黑、蓝、复色等九大色系，包括洛阳红、首案红、霓虹焕彩、紫气东来、姚黄、香玉、珊瑚台、鲁菏红、二乔、珠光墨润、绿幕隐玉等。

“种植品种精挑细选，花期相互搭配，观赏效果更佳。”王城公园相关负责人介绍，比如说洛阳红是洛阳牡丹的代表，香玉有牡丹第一香的美称，姚黄被称为牡丹花王，绿幕隐玉是少见的绿色牡丹，这些都属于名贵品种。

在牡丹园竣工仪式上，帕利塔·科霍纳大使发表了热情洋溢的致辞，盛赞洛阳人讲诚信、办事效率高，如同中国高铁一样高效可靠。

据了解，为了更好地促进牡丹根系恢复生长，一般牡丹栽种后仅会保留少量花苞，这意味着次年春天这批牡丹将会陆续少量开花，预计后年观赏效果更佳。由于斯里兰卡驻华大使馆位于北京使馆区，周边驻华大使馆密集，届时将有更多外国友人从这里观赏到洛阳牡丹盛放的美景，有助于进一步提高洛阳牡丹的国际知名度，打好“国花牡丹”牌，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张晶晶）(图片由王城公园提供)