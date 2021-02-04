洛报集团16件作品获得第38届河南新闻奖

日前，由河南省新闻工作者协会主办的第三十八届(2020年度)全省优秀新闻作品最高奖——河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团成绩喜人，共有16件作品获奖。 日前，由河南省新闻工作者协会主办的第三十八届(2020年度)全省优秀新闻作品最高奖——河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团成绩喜人，共有16件作品获奖。 经过初评、复评、定评、网上公示等环节，洛阳日报报业集团旗下的《洛阳日报》《洛阳晚报》和洛阳网等共有16件作品获奖。获奖作品涉及消息、通讯、评论、摄影、报纸版面、页(界)面设计等，其中一等奖5件、二等奖6件、三等奖5件。具体如下： 一等奖5件 消息《流散近百年，龙门石窟一佛首“数字回归”》，作者：李砺瑾、刘嘉仪，编者：杨建安、陈旭照(2020年9月24日《洛阳日报》) 消息《“嫦娥”登月采样配备“洛阳巧臂”》，作者：陈曦、胡波，编者：张留东、石蕴璞(2020年11月25日《洛阳日报》) 报纸版面《洛阳日报》2020年10月2日02-03跨版，主创人员：姜春晖、贾臻、王伯晨 漫画《疫情防控无名英雄谱》，主创人员：张书信、郑茜文(2020年3月12日《洛阳晚报》) 摄影《美丽遮不住！她们是战“疫”女神》,作者：集体，编者：李小勇、蒋颖颖(2020年3月9日《洛阳晚报》) 二等奖6件 消息《“家门口”评高工让人才激情逐梦》，作者：李迎博、姚燕青，编者：杨海彤、马春晖(2020年6月24日《洛阳日报》) 通讯《心安处，是故乡》，作者：白云飞，编者：郑征、郭晓明(2020年12月22日《洛阳日报》) 评论《走起，向着现代化都市圈挺进》，作者：孙利华，编者：李勇、郝洋(2020年12月28日《洛阳日报》) 页(界)面设计《云赏牡丹 花开满屏——第38届中国洛阳牡丹文化节》，作者：洛阳网集体(2020年4月2日洛阳网) 摄影《波平映山色 鸟飞卷阵云》，作者：高山岳，编者：贾臻(2020年12月18日《洛阳日报》) 摄影《建起足球场 助山里娃圆梦》，作者：梅占国、李峰，编者：郝洋(2020年8月26日《洛阳日报》) 三等奖5件 消息《洛宁10对新人办了场“零彩礼”婚礼》，作者：张宝峰，编者：刘保军、王妍(2020年1月11日《洛阳晚报》) 通讯《去世前，他把“缴最后一次党费”写进遗嘱》，作者：牛鹏远，编者：陈晓佳、周彦超(2020年8月29日《洛阳晚报》) 评论《古今辉映，重启古都自信之门》，作者：张锐鑫，编者：郝敏、郭晓明(2020年10月9日《洛阳日报》) 报纸版面《洛阳日报》2020年8月10日05版，主创人员：陈旭照、王伯晨 报纸版面《洛阳晚报》2020年9月5日A01版，主创人员：周彦超、李小勇、闵敏 （洛报融媒记者 孙小蕊）