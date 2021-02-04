洛阳市民营企业招聘活动正在进行 1万个岗位等您来选

数百家民营企业参加，提供1万个岗位……如果您想找工作，这次招聘活动千万不要错过！

数百家民营企业参加，提供1万个岗位……如果您想找工作，这次招聘活动千万不要错过！

21日，洛阳市2021年民营企业“梦圆金秋”招聘活动正式启动。当天，线下专场招聘会在洛阳市人力资源市场同步举办。

本次招聘活动由洛阳市工商联、洛阳市人社局、洛阳市教育局、洛阳市退役军人事务局共同主办，主题是“企业喜牵人才手，共筑梦想在今秋”。活动从10月21日开始，将一直持续到11月4日，全市数百家民营企业将拿出1万个工作岗位，重点面向高校(技校)毕业生、退役军人、登记失业人员、农民工等群体揽才。

本次招聘活动分线上、线下两种形式开展，21日举办现场招聘会，22日到11月4日举办网络招聘会。

洛报融媒记者在招聘现场看到，65家民营企业共带来5840个就业岗位，吸引3952名求职者参加。参会企业诚意满满，就业岗位类别多样，薪资待遇丰厚，如河南通达电缆股份有限公司提供120个岗位，包括销售经理、技工、工程师等，月薪4000元到1万元不等。招聘现场，主办方还邀请企业代表做客直播间参加“直播带岗”活动。

另外，本次招聘活动网络专场22日开始，洛阳市工商联将组织民营企业在洛阳就业网和洛阳人才网上发布用工需求和岗位信息，欢迎求职者登录，与心仪企业洽谈。同时，欢迎更多民营企业参加此次招聘活动，报名方式为：

●洛阳就业网：用人单位登录洛阳就业网注册会员→提交资料→后台审核→登录网站后选择相应的网络招聘会→发布招聘职位信息。联系电话：0379-69933718。

●洛阳人才网：用人单位登录洛阳人才网首页注册→进入会员中心→点击会员中心左侧“招聘服务”→填写申请信息→提交审核。联系电话：0379-63119567。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李琳 文/图/视频)