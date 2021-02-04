洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市民营企业招聘活动正在进行 1万个岗位等您来选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 18:50

　　数百家民营企业参加，提供1万个岗位……如果您想找工作，这次招聘活动千万不要错过！

　　21日，洛阳市2021年民营企业“梦圆金秋”招聘活动正式启动。当天，线下专场招聘会在洛阳市人力资源市场同步举办。

　　本次招聘活动由洛阳市工商联、洛阳市人社局、洛阳市教育局、洛阳市退役军人事务局共同主办，主题是“企业喜牵人才手，共筑梦想在今秋”。活动从10月21日开始，将一直持续到11月4日，全市数百家民营企业将拿出1万个工作岗位，重点面向高校(技校)毕业生、退役军人、登记失业人员、农民工等群体揽才。

　　本次招聘活动分线上、线下两种形式开展，21日举办现场招聘会，22日到11月4日举办网络招聘会。

　　洛报融媒记者在招聘现场看到，65家民营企业共带来5840个就业岗位，吸引3952名求职者参加。参会企业诚意满满，就业岗位类别多样，薪资待遇丰厚，如河南通达电缆股份有限公司提供120个岗位，包括销售经理、技工、工程师等，月薪4000元到1万元不等。招聘现场，主办方还邀请企业代表做客直播间参加“直播带岗”活动。

　　另外，本次招聘活动网络专场22日开始，洛阳市工商联将组织民营企业在洛阳就业网洛阳人才网上发布用工需求和岗位信息，欢迎求职者登录，与心仪企业洽谈。同时，欢迎更多民营企业参加此次招聘活动，报名方式为：

　　●洛阳就业网：用人单位登录洛阳就业网注册会员→提交资料→后台审核→登录网站后选择相应的网络招聘会→发布招聘职位信息。联系电话：0379-69933718。

　　●洛阳人才网：用人单位登录洛阳人才网首页注册→进入会员中心→点击会员中心左侧“招聘服务”→填写申请信息→提交审核。联系电话：0379-63119567。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李琳 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605