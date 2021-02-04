曝光！洛阳这三处高层建筑存在消防安全隐患

近日，洛阳市在全市范围内开展高层建筑消防安全专项整治行动。 近日，洛阳市在全市范围内开展高层建筑消防安全专项整治行动。 消防救援部门重点排查了高层建筑用火用电用气、电缆井、公共走道楼梯间、建筑屋顶和裙房屋顶平台、地下室和重点设备用房、消防车通道、外墙保温材料、防火分隔封堵、消防设施、施工作业等10个重点方面，对排查中发现的消防安全违法行为和火灾隐患予以曝光。 ●伊川县百纳瑞汀酒店管理有限公司 地址：伊川县洛栾快速路与高新九路交叉口 隐患概况：1楼防火门未设置闭门器顺序器；25楼楼梯间未设置应急照明灯；19楼厨房内油烟管道未清理；1楼感烟探测器防尘罩未摘除；消防控制室未设置应急照明灯、安全出口标志。 ●栾川县君山国际小区 地址：栾川县城关镇君山中路南 隐患概况：小区内部消防车通道未划线、未设置明显标识；外墙保温材料使用易燃材料但未设置警示标识；消防控制室无人值班、逃生门设置卷帘门、消防控制柜系统故障；一楼东侧水泵结合器未采取保暖防冻措施、未设置明显标识；10楼电梯前室机械排烟风机口堆放杂物；建筑内多处疏疏散指示标志损坏。 ●嵩县金茂住宅小区 地址：白云大道中段 隐患概况：院内有电动车飞线充电；车辆占用消防车通道；楼道内堆放大量杂物。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 王倩)