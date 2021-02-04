点赞！洛阳两项科技成果获评“中国好技术”

21日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会日前公布了2020年度“中国好技术”项目库入选名单，我市两项科技成果榜上有名。

21日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会日前公布了2020年度“中国好技术”项目库入选名单，我市两项科技成果榜上有名。

“中国好技术”评选活动由中国生产力促进中心协会联合全国各级生产力促进中心、相关机构和企业共同发起，该评选面向科技型中小企业创新创业领域，旨在把蕴藏在企业和广大科研人员手里贴近生活、面向需求、创造消费的有效技术推广应用，把好创意变成好产品、把好产品推向市场。

本次活动共评选出332个“中国好技术”项目，我市入选的两个项目分别是“城市轨道交通高效成型铣磨车项目”和“纽扣电池缺陷检测系统”。

城市轨道交通高效成型铣磨车项目

城市轨道交通高效成型铣磨车

该项目由清研锐为(洛阳)轨道交通有限公司自主研发，采用国内首创的高效成型铣削技术，具有“新、小、快、洁、廉”等优势，有效降低了国内城市轨道交通的维护成本，在替代进口、填补国内空白方面具有重要意义。目前，该项目生产的FGM系列钢轨铣磨车正在为北京、南京、沈阳等地的地铁公司开展铣磨服务。

纽扣电池缺陷检测系统

该项目由河南奇测电子科技有限公司研发，是针对纽扣电池表面缺陷设计的一种新型智能检测系统。该系统综合了机械、电子、计算机软硬件等多领域技术，克服了检测过程中高频抖动、高反光金属、高精度等检测难点，大大提高了检测效率。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 高亚恒）(清洛基地供图)