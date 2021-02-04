参会单位151家，岗位需求超5000人 洛阳面向全球发出“英雄帖”

洛报融媒记者从洛阳市招才引智工作领导小组办公室获悉，10月23日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会将在郑州开幕，届时，洛阳市将组团参加大会。

洛报融媒记者从洛阳市招才引智工作领导小组办公室获悉，10月23日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会将在郑州开幕，届时，洛阳市将组团参加大会。

中国·河南招才引智创新发展大会是河南省近年以省委省政府名义举办的高规格、大规模招才引智活动，本届大会主题是“广聚天下英才，助力中原出彩”，将于10月23日、24日在郑州国际会展中心召开。洛阳市各项筹备工作已基本就绪，目前已征集参会单位151家，岗位需求人数超过5000名。

洛报融媒记者了解到，作为第四届中国·河南招才引智创新发展大会承办城市之一，洛阳自今年6月启动筹备工作以来，结合实际、精心组织，总体筹备工作有序开展，圆满完成前期各项工作任务。

在10月15日举办的“才聚河洛 2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动”开幕式上，活动按照洛阳发展定位，集中开展了校地合作、项目揭榜攻关、成果转化、高层次人才招引等签约工作。全市优选的36个重点项目完成现场签约，计划总投资额突破225亿，签约项目涉及高端装备制造、生物医药、生态农业、文旅融合、新材料、电子信息等前沿领域。

按照议程，23日下午，大会开幕式结束后，洛阳市将邀请与会嘉宾来洛参加“海外院士专家洛阳行活动”。该活动分两大板块：23日下午举行“黄河流域生态保护和高质量发展高端论坛”，主要围绕黄河流域高质量发展、保护传承黄河文化等开展研讨交流；24日上午举行洛阳特色活动“建设青年友好型城市专题论坛”，围绕“让更多年轻人青睐”，完善要素市场化配置，制定优惠政策，打造平台城市，发挥文化优势，营造浓厚氛围，吸引越来越多年轻人来洛竞相创新创业开展研讨交流。

洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人介绍，为深入全面掌握洛阳重点产业人才需求现状，促进产业急需人才集聚，推动重点产业快速发展，洛阳市日前发布了《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录(2021—2022)》，并对洛阳创新创业政策进行系统解读，吸引海内外人才来洛创新创业。接下来，洛阳市将继续坚持“走出去”，分赴北京、上海、杭州、成都、西安等地开展专场招才引智活动，广揽一批“高精尖缺”创新创业人才(团队)，为洛阳“建强副中心、形成增长极”提供强大人才支撑。

随着第四届中国·河南招才引智创新发展大会开幕，洛阳将立足中原、面向世界，诚邀四海英才来洛创新创业，加快聚集各类人才优质资源，推动科技创新和经济社会高质量发展。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李帆 薛旭阳 黄尧英)